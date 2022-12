Bloomberg pisze o Polsce. "Wysiłki premiera pod ostrzałem"

"Polityczny spór w Warszawie komplikuje rozmowy z Brukselą na temat finansowania, które UE wstrzymuje z powodu obaw o niezależność sądów i standardy praworządności w 38-milionowym kraju" – napisała w poniedziałek agencja Bloomberga, relacjonując sytuację w Polsce. Wciąż trwają rozmowy z KE nt. odblokowania płatności z KPO. W najnowszym wywiadzie szefowa MF Magdalena Rzeczkowska wyraziła przekonanie, że porozumienie jest coraz bliżej

Wskazano, że premier Mateusz Morawiecki próbuje szukać sposobu na odblokowanie pieniędzy z KPO. Bloomberg zauważył jednak, że wysiłki szefa rządu są "pod ostrzałem" koalicyjnego sojusznika, czyli Solidarnej Polski, której liderem jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

W artykule zaznaczono stanowisko prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Bloomberg określił go mianem "najpotężniejszego polityka w Polsce". Agencja zaznacza, że Kaczyński poparł działania Morawieckiego, dając mu przewagę w koalicyjnym sporze. Przywołano słowa szefa partii rządzącej, który powiedział w poniedziałek w Radiu Wrocław, że "nie ma alternatywy dla linii reprezentowanej przez premiera". Bloomberg nazywa też Kaczyńskiego "faktycznym przywódcą Polski", dlatego uznaje, że jego poniedziałkowe wypowiedzi "mogą utorować drogę do cofnięcia niektórych kwestionowanych zmian w sądownictwie".

Mocne słowa Ziobry o Morawieckim. "Oddałbym się do dyspozycji"

Szef Solidarnej Polski był w sobotę gościem RMF FM. Był pytany m.in. o relacje z Prawem i Sprawiedliwością.

– Nasze kontakty z PiS są nienajgorsze. Gorsze niestety z premierem Mateuszem Morawieckim. Przyczyną są relacje polski z UE. Premier zapewniał, że będą pieniądze, a nie będzie szantażu ze strony Brukseli. Jest odwrotnie – wskazał Ziobro.

Prokurator generalny podkreślił, w kontekście KPO i stosunków z Brukselą, że "zawsze będzie stał na gruncie obrony interesów Polski i polskiej suwerenności w relacjach międzynarodowych". – Będę sprzeciwiać się ekonomicznym eksperymentom, które UE chce narzucić Polsce – powiedział Zbigniew Ziobro.

– Wszyscy myślą, że w ramach KPO dostaniemy darowiznę w postaci 107 miliardów złotych. To nieprawda. Będziemy musieli płacić wyższą składkę i dodatkowe podatki – powiedział gość RMF FM. I nawiązując do postawy szefa polskiego rządu zaakcentował: – Jeśli to ja bym odpowiedzialny za szantaż wobec Polski, to oddałbym się do dyspozycji moich kolegów. To jest perfidny niemiecki szantaż.

