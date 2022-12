Do Polski dotarły pierwsze czołgi i armatohaubice z Korei Południowej

"W porcie w Gdyni trwa rozładunek pierwszych koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9, które wyposażą Wojsko Polskie. To realizacja kontraktów zbrojeniowych zawartych w tym roku z Koreą Południową" – poinformował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

Sprzęt dostarczył do Polski statek BBC Pearl. To wielozadaniowa jednostka przystosowana do przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych, należąca do niemieckiego armatora Briese Schiffahrts GmbH & Co.

We wtorek odbędzie się uroczysty odbiór czołgów i armatohaubic, w którym mają uczestniczyć prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Polsko-koreańska współpraca wojskowa

W lipcu br. zawarto umowę ramową z Hyundai Rotem na pozyskanie łącznie 1000 czołgów K2 i jego spolonizowanej wersji rozwojowej K2PL wraz z wozami towarzyszącymi, tj. wozami zabezpieczenia technicznego, wozami wsparcia inżynieryjnego i mostami towarzyszącymi oraz pozostałymi elementami opartymi o polskie rozwiązania, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta.

Z kolei umowa ramowa zawarta z Hanwha Defense obejmuje pozyskanie łącznie 672 haubic samobieżnych K9A1 i jej spolonizowanej wersji rozwojowej K9PL (opartej o gotowe technologie uzyskane w efekcie prac nad haubicami K9A2) wraz z wozami towarzyszącymi, tj. wozami amunicyjnymi K10 i wozami dowodzenia K11 oraz polskimi elementami, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta.

Pod koniec sierpnia br. zawarto umowy wykonawcze związane z pozyskaniem od strony koreańskiej pierwszych 180 czołgów K2 w latach 2022-2025 oraz 212 haubic samobieżnych K9 w latach 2022-2026.

