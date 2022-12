Jacek Kurski z nowym stanowiskiem. "Nowy przedstawiciel Polski"

W środę rano Narodowy Bank Polski wydał komunikat, w którym poinformował o nowym stanowisku byłego prezesa TVP.

twitter

Przypomnijmy, że Kurski został odwołany z funkcji prezesa Telewizji Polskiej na początku września.

Nowa praca Jacka Kurskiego

Jak podano, od grudnia polityk rozpoczął pracę jako Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie.

"Obok Polski i Szwajcarii w jej skład wchodzą: Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Serbia, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Uzbekistan. Kandydatura Pana Jacka Kurskiego na stanowisko Alternate Executive Director została zgłoszona przez Prezesa NBP jako Gubernatora RP w Banku Światowym" – czytamy w komunikacie NBP.

Informacje potwierdził sam były prezes TVP, który zabrał głos w mediach społecznościowych.

twitter

Potwierdzam: podjąłem zgodną z moim wykształceniem i doświadczeniem menadżerskim pracę jako alternate executive director w Banku Światowym świadomy, że oznacza to rezygnację z części aktyw publicznej czy ambicji politycznych. Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem że tu też dobrze przysłużę się Polsce – napisał Kurski.

NBP chwali doświadczenie Kurskiego

O kompetencjach i doświadczeniu byłego prezesa TVP szeroko pisze też NBP.

"Pan Jacek Kurski jest ekonomistą, ukończył handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim. Ma szerokie doświadczeniu w sektorze publicznym zdobyte na wszystkich jego szczeblach: samorządowym, ustawodawczym, rządowym i międzynarodowym. Zajmował się, zarówno jako menedżer jak i członek organów nadzoru, takimi obszarami jak m. in: rozwój regionalny, finanse, infrastruktura czy ochrona środowiska" – czytamy w wydanym dzisiaj komunikacie.

"Pan Jacek Kurski pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jak również członka Komisji budżetowej Sejmiku Pomorskiego. Jako poseł na Sejm RP był zastępcą przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa" – podaje NBP.

"Ma on również duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej, gdzie jako poseł do Parlamentu Europejskiego pracował w Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konkurencji PE. Pan Jacek Kurski był seminarzystą w przedmiocie międzynarodowych stosunków walutowych, posiada również Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa" – wymieniono dalej.

Czytaj też:

Kurski jednak nie wejdzie do rządu? "Kaczyński odmówił spełnienia żądań"Czytaj też:

Popularny Kura dostanie nowe stanowisko