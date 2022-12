Będzie walny zjazd SMN. Winnicki: Bąkiewicz robi fikołki, by opóźnić nieuniknione

Temat sporu we władzach stowarzyszenia Marsz Nieodległości prawdopodobnie niebawem dobiegnie końca.

Winnicki: Bąkiewicz straszy ludźmi Trzaskowskiego

"Zarząd Stowarzyszenia Marsz Niepodległości większością 6/10 zwołał zjazd walny w związku z nieprawidłowościami, jakich dopuszcza się Bąkiewicz. Ten, mając przekonanie, że przegra, straszy członków nasłaniem na SMN.. ludzi Trzaskowskiego (organ nadzoru). To ten nowy sojusz polit. RB?" – napisał na Twitterze prezes Ruchu Narodowego.

W następnym poście Winnicki rozwinął wątek, przypominając, że Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższym organem organizacji.

"Dla nieznających sprawy: Zarząd Stowarzyszenia, który jest najwyższym organem władzy w SMN (prezes w myśl statutu jest aż i tylko członkiem zarządu, a nie osobnym organem) zwołał zjazd na 18.12 br. Sytuacja pod względem prawnym klarowna, a RB robi fikołki by opóźnić nieuniknione" – napisał były prezes Młodzieży Wszechpolskiej i jeden z głównych twórców i organizatorów Marszu Niepodległości.

"To był ostatni Marsz Niepodległości, który współorganizował Bąkiewicz"

12 listopada, podczas rozmowy polityków w programie „6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET”, Winnicki zapowiedział, że tegoroczny Marsz Niepodległości był ostatnim, który współorganizował Bąkiewicz.

W trakcie programu prowadzący Andrzej Stankiewicz pytał o pieniądze, które organizacja Roberta Bąkiewicza otrzymała z budżetu państwa. – W sumie prawie cztery miliony w zeszłym roku. Żeby kupił całą infrastrukturę, sprzęt do łączności i obserwacji, plecaki, sprzęt racowniczy, radiotelefony, radiostację cyfrową i siedzibę za półtora miliona – przypomniał Stankiewicz.

Winnicki podkreślił, że trzeci sektor, nie tylko lewicowy, ale także prawicowy, ma prawo występować o środki publiczne. – Pytanie jest inne - co się z tymi pieniędzmi stanie? Na co je przeznacza i czy się ludzi gromadzi, czy się ich rozprasza. Media Narodowe są zarżnięte przez ostatnie lata, Straż Narodowa się rozpierzchła, Roty nie istnieją – powiedział Winnicki o organizacjach związanych z Bąkiewiczem.

– Będziecie próbowali go usunąć tak? – zapytał Stankiewicz.

– Nie próbowali. Jest większość w stowarzyszeniu, jest większość w zarządzie, na początku roku są wybory w stowarzyszeniu i to jest ostatni Marsz Niepodległości, który współorganizował Robert Bąkiewicz – powiedział Winnicki.

– Czyli on przegra te wybory w styczniu? – dopytywał Stankiewicz. – Tak – odparł prezes Ruchu Narodowego.

– Czyli żegnamy się z Robertem Bąkiewiczem – podsumował Stankiewicz.

– Nachapał się ile trzeba, myśli, że się nie żegnamy – skomentowała obecna w studio Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej.

W innym momencie programu Stankiewicz pytał, czy Ruch Narodowy chce przejąć MN. – My ten marsz organizujemy od 13 lat. Organizowaliśmy go siedem czy osiem lat przed tym, kiedy pojawił się Robert Bąkiewicz. Jak więc mielibyśmy to przejmować? – mówił prezes Ruchu Narodowego.

"Nikogo nie wykluczamy". Polityk PiS o starcie Bąkiewicza z list partii