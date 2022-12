Rzecznik Praw Obywatelskich odwołał swojego zastępcę

Funkcję zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska pełniła od 26 września 2017 roku. Decyzją prof. Marcina Wiącka z dniem 1 stycznia 2023 roku na stanowisku zastąpi ją prof. UW dr hab. Wojciech Brzozowski.

W środę, 7 grudnia Rzecznik Praw Obywatelskich powołał także Monikę Wiszyńską-Rakowską na stanowisko pełnomocnika do spraw wdrażania postanowień Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Nowy zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojciech Brzozowski to doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 2017 roku kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Prowadzi wykłady z praw człowieka. Jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w prawach człowieka, prawie konstytucyjnym i wyznaniowym. Jest autorem ponad stu publikacji w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym monografii poświęconych bezstronności światopoglądowej władz publicznych oraz niezależności konstytucyjnego organu państwa.

"Wygłosił wiele wystąpień na konferencjach w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. na uniwersytetach we Włoszech, Francji, Niemczech, Bułgarii i Chile. Prowadził, ponadto, zajęcia na uniwersytetach w Hiszpanii, Ukrainie, Słowenii i Meksyku. Odbył staże badawcze na Università degli Studi Milano-Bicocca (Włochy) oraz w Centre for Advanced Study Sofia (Bułgaria). Był też jedną z dwóch osób kierujących polską częścią międzynarodowego projektu badawczego EXCEPTIUS: Exceptional Powers in Times of SARS-CoV-2 dotyczącego odpowiedzi władz publicznych krajów europejskich na pandemię COVID-19" – czytamy w komunikacie Biura RPO.