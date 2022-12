Fatalne wiadomości dla Tuska. Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości

Były premier wrócił do polskiej polityki w połowie ubiegłego roku. 3 lipca 2021, ówczesny lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka poinformował, że rezygnuje z funkcji przewodniczącego partii i przekazuje to stanowisko byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi.

– Na moje zaproszenie i na moją prośbę Donald Tusk wraca do polskiej polityki. Wraca w 100 procentach, by zaangażować się w budowę lepszej przyszłości (...) Dlatego dzisiaj panie premierze, drogi Donaldzie, chcę ci przekazać stery Platformy Obywatelskiej. Chcę, żebyś poprowadził nas do zwycięstwa – ogłosił podczas konwencji Budka.

Pierwszy rok Donalda Tuska

Ponad rok po powrocie na polską scenę polityczną Tusk walczy o poparcie dla największej partii opozycyjnej i stworzenie wspólnych list wyborczych z pozostałymi ugrupowaniami opozycyjnymi.

W badaniu pracowni Social Changes dla serwisu wPolityce.pl ankietowanych zapytano o skuteczność działań byłego premiera. Badani odpowiadali na pytanie: "Czy według Pani/Pana Donald Tusk skutecznie realizuje plan przejęcia władzy w Polsce przez kierowaną przez niego opozycję?".

Zaledwie 30 proc. ankietowanych uważa, że Tusk skutecznie walczy o władzę – 9 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 21 proc. "raczej tak". Odmienego zdania jest aż 46 proc. badanych – 24 proc. "zdecydowanie nie" i 22 proc. "raczej nie".

Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało aż 24 proc. ankietowanych.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 2 do 5 grudnia 2022 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1071 osób.

