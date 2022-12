To on poprowadzi kampanię PiS. Zaskakujący ruch Kaczyńskiego

W środę, 7 grudnia odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. Portal i.pl poinformował, że w trakcie spotkania powołano sztab przedwyborczy. Wydarzenie "przebiegało w dobrej atmosferze; omawiano bieżącą sytuację polityczną" – przekazali dziennikarze.

Skład sztabu przedwyborczego Prawa i Sprawiedliwości mają stanowić: europoseł Tomasz Poręba, który był szefem sztabu partii przed wyborami samorządowymi w 2018 roku; sekretarz generalny formacji Krzysztof Sobolewski; zastępca sekretarza Piotr Milowański; rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek.

Według doniesień, organ będzie odpowiedzialny za koordynowanie działań przedwyborczych i przygotowanie ugrupowania do wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

Poręba poprowadzi kampanię wyborczą

Jak jednak teraz informuje Wirtualna Polska, to właśnie Tomasz Poręba ma być głównym motorem napędowym kampanii, który poprowadzi PiS do trzeciej wygranej z rzędu. Co ciekawe, kandydaturę Poręby zgłosił ponoć sam prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Z kolei Rafał Bochenek ma być odpowiedzialny za pion medialny kampanii.

W przeszłości Poręba prowadził kampanię do wyborów samorządowych w 2018 roku oraz do parlamentu europejskiego w 2019, gdy PiS uzyskał rekordowe poparcie.

Kampanię w 2019 roku do parlamentu prowadził Joachim Brudziński.

Kto zyskuje, kto traci? Najnowszy sondaż dla portalu DoRzeczy.pl

Warto w tym kontekście przytoczyć wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię Estymator dla portalu DoRzeczy.pl. Co ciekawe, wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, mimo że traci poparcie.

Na czele sondażu poparcia dla polskich ugrupowań politycznych znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (Zjednoczona Prawica) z wynikiem na poziomie 35,7 proc.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, .Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) z poparciem 28,4 proc., a podium zamyka zaś tym razem Lewica (Nowa Lewica, Razem), która może liczyć na 11,2 proc. głosów.

Próg wyborczy przekraczają jeszcze Polska 2050, PSL oraz Konfederacja. Pełne wyniki sondażu, wraz z podziałem mandatów, można zobaczyć W TYM MIEJSCU.

Czytaj też:

"Mówię to każdemu z liderów". Hołownia wprost: Ja wolę mieć mniej posłówCzytaj też:

Kaczyński ostro o opozycji totalnej. "Zatruwający element"