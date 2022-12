"Antyniemiecka fobia". Szokujący sondaż ws. Kaczyńskiego

"Antyniemiecka fobia, polska racja stanu – czym kieruje się Jarosław Kaczyński, który regularnie krytykuje politykę Niemiec. Pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytała o to Polaków" – reklamuje sondaż serwis WP.pl, który już w pytanie stwierdził, że prezes PiS "regularnie krytykuje niemiecką politykę".

Powołując się na niemieckiego media, Wirtualna Polska tłumaczy bowiem, że w odbiorze naszych zachodnich sąsiadów prezes PiS "coraz ostrzej wypowiada się na temat Niemiec". Portal jako przykłady takich wypowiedzi podał zamieszanie związane z rozmieszczeniem w Polsce systemów Patriot oraz słowa Kaczyńskiego dotyczące niemieckich żołnierzy, którzy mieliby bronić terytorium Polski, jako członka NATO.

– Dotychczasowa postawa Niemiec nie daje podstaw do tego, by sądzić, że oni zdecydują się na to, by strzelać do rakiet rosyjskich – tłumaczył prezes PiS.

Czy Kaczyński ma "antyniemiecką fobię"?

Osoby ankietowane przez United Surveys o poglądy Kaczyńskie odpowiadały na tak zadane pytanie: "Czy twoim zdaniem Jarosław Kaczyński regularnie krytykujący politykę Niemiec kieruje się".

Badanie mogli wybrać między trzema odpowiedziami: "Antyniemiecką fobią", "Racjonalną politykę i polską rację stanu" oraz "Nie wiem/Trudno powiedzieć".

W wypadku tak zadanego pytanie, aż 54,4 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "antyniemiecka fobia", a 39 proc. "racjonalna polityka i polska racja stanu".

Zdania w tej kwestii nie miało 6,6 proc. badanych.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 2-4 grudnia 2022 roku metodami CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.