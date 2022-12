Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek. Na policję zgłosił się kluczowy świadek

W sobotę policjanci opublikowali nagranie, które ma związek ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek z lipca 2010 roku. Funkcjonariusze zamieścili w mediach społecznościowych film, licząc, że ktoś rozpozna znajdującego się na nim mężczyznę.

Na materiale wideo widać, jak mężczyzna idzie za zaginioną dziewczyną. Kamery monitoringu zarejestrowały, jak śledził on młodą kobietę przez długi czas. Nagranie ma związek z nowymi ustaleniami w sprawie.

Okazało się, opublikowanie filmu szybko przyniosło efekt. W niedzielę na jeden z komisariatów w Chorzowie zgłosił się mężczyzna, który rozpoznał siebie na nagraniu. To 58-letni mieszkaniec tego miasta. Od 12 lat był poszukiwany w sprawie zaginięcia dziewczyny jako świadek.

Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji, którzy przyjechali w tym celu na Śląsk. Po rozmowie mężczyzna został zwolniony do domu.

Tajemnicze zaginięcie

Zaginięcie Iwony Wieczorek to jedna z najbardziej tajemniczych spraw ostatnich lat. Doszło do niego nad ranem 17 lipca 2010 roku. Dziewczyna bawiła się ze znajomymi w sopockim klubie, ale po wyjściu z niego miała się z nimi pokłócić i odłączyć od przyjaciół. Kamera miejskiego monitoringu ostatni raz zarejestrowała ją przy wejściu numer 63 na plażę w gdańskim Jelitkowie. Z tego miejsca do domu miała ok. 2 km, ale aby tam dotrzeć, musiała przejść przez tereny leśno-parkowe. Tu ślad po dziewczynie się urywa.

W 2020 roku do nowych świadków w sprawie dotarła reporterka TVP Info. W programie "Alarm" przedstawiono relację sąsiadów dziewczyny, którzy twierdzą że feralnej nocy słyszeli jej kłótnię ze znajomymi. Po nagranie z monitoringu policja miała się do nich zgłosić dopiero dwa tygodnie po zaginięciu Iwony. Wtedy jednak nagrał się już inny materiał.

Czytaj też:

Poszukiwania Iwony Wieczorek. Nieoficjalnie: Znaleziono fragment odzieżyCzytaj też:

Tajemnicze zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowe, zaskakujące informacje