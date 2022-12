Armatohaubice z Korei w Polsce. Błaszczak: Nasze potrzeby są duże

"K9 Thunder to koreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym. Jej uzbrojenie główne stanowi 155 mm armata, która w zależności od typu amunicji, zapewnia precyzyjne prowadzenie ognia na dystansach ponad 40 km. Uzbrojenie pomocnicze stanowi 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy" – przypomina na swoim profilu w mediach społecznościowych Ministerstwo Obrony Narodowej.

Armatohaubice K9 z Korei w Polsce

W uroczystości uczestniczył wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. – Gdy Wojsko Polskie będzie silne, wojska agresora nie odważą się zaatakować – podkreślił. – Nasze potrzeby są tak duże, że w krótkim czasie musimy te potrzeby zaspokoić – dodał.

– Wzmacniamy Wojsko Polskie i robimy to konsekwentnie. Wraz z otworzeniem brygady zwiększymy także miejsca, gdzie żołnierze 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa będą stacjonować. Będzie to Olecko – powiedział szef resortu obrony. Zapowiedział jednocześnie, że do żołnierzy brygady trafią również drony.

Polityk mówił też, że toczą się pracę nad "wspólnym projektem" z przemysłem koreańskim. – Stworzymy wspólny projekt, który będzie odpowiadał potrzebom Wojska Polskiego i koreańskiego – oznajmił.

Pierwsze egzemplarze w Morągu

W piątek premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak spotkali się w Morągu (województwo warmińsko-mazurskie) z żołnierzami 20. Brygady Zmechanizowanej – jednostki, do której trafiły pierwsze egzemplarze koreańskich czołgów K2. Żołnierze otrzymali 10 czołgów K2 Black Panther.

– Dziś przekazaliśmy pierwszą partię koreańskich czołgów K9 20. Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej w Morągu. To świetny zakup pod wieloma względami – są kompatybilne ze sprzętem NATO, bardzo nowoczesne i mają rozsądną cenę. Polska jest bezpieczna, ale z miesiąca na miesiąc staje się jeszcze bezpieczniejsza. Dzięki naszej dyplomacji, sile sojuszy, wzmacnianiu gospodarki i dywersyfikacji dostaw energii, ale przede wszystkim – realizowanym zbrojeniom – powiedział Mateusz Morawiecki.

