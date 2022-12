Nie żyje Mirosław Hermaszewski. Miał 81 lat

W mediach społecznościowych wiadomość o śmierci znanego kosmonauty przekazał europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.

"W imieniu rodziny potwierdzam bardzo smutną informację o śmierci generała Mirosława Hermaszewskiego – pierwszego polskiego kosmonauty, świetnego pilota, dobrego męża i ojca, ukochanego dziadka. Odszedł na Wieczną Wartę. R.I.P." – napisał polityk na portalu Twitter.

Zmarł Mirosław Hermaszewski

Mirosław Hermaszewski urodził się 15 września 1941 roku w Lipnikach (woj. mazowieckie). Był lotnikiem, kosmonautą, generałem brygady Wojska Polskiego. To pierwszy i jedyny w dotychczasowej historii Polak, który odbył lot w kosmos.

W latach 1956 – 1957 generał Hermaszewski był członkiem Związku Młodzieży Polskiej. 13 listopada 1961 roku, z licencją pilota szybowcowego i uprawnieniami pilota samolotowego, wstąpił do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Szkołę ukończył 22 marca 1964 roku w stopniu podporucznika, uzyskując przydział do 62. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Powstańców Wielkopolskich 1918 – 1919 w Poznaniu, gdzie po dwóch latach uzyskał uprawnienia pilota I klasy. W 1962 roku wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1983 – 1989 był prezesem Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, a w latach 1998 – 2000 – przewodniczący Krajowej Rady Lotnictwa. Był także członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Kosmonautów i Astronautów Świata oraz Kapituły Medalu Akademii Polskiego Sukcesu.

W 2001 roku Hermaszewski startował bez powodzenia w wyborach do Senatu z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Unii Pracy. W 2002 roku, również z ramienia SLD – UP, był kandydatem do sejmiku województwa mazowieckiego. Uzyskał wówczas mandat radnego.

Został odznaczony między innymi Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

