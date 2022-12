Ustępstwa ws. sądów za pieniądze z KPO? Polacy wyrazili swoje zdanie

Jak wynika z nowego badania Instytutu Pollster dla "Super Expressu", Polacy mają już dosyć sporu z unijnymi instytucjami, dotyczącego m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości.

W badaniu zapytano ankietowanych, czy Warszawa powinna ustąpić w kwestii reformy sądów, by dostać pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy.

Twierdząco odpowiedziało aż 61 proc. ankietowanych, odmiennego zdania było zaledwie 19 proc. badanych.

– Tu nie chodzi o praworządność, tu chodzi o budowę państwa federacyjnego ze stolicą w Berlinie i odbiór suwerenności na rzecz Niemiec. Gdyby to nie były sądy, to pretekstem byłaby obrona chrześcijan czy rodziny. Dlatego powinniśmy twardo stać po stronie swoich racji – komentował sondaż wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

33 mln euro. KE potrąciła Polsce kolejne środki

Zaledwie kilka dni temu Komisja Europejska potrąciła Polsce kolejna transzę kar za niewypełnienie orzeczenia TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej. To 33 mln euro.

Komisja Europejska po raz kolejny potrąciła Polsce kary za brak wypełnienia zobowiązań wynikających z wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej – poinformowała brukselska korespondentka stacji Polsat News. Red. Dorota Bawołek potwierdziła w rozmowie z rzecznik Komisji Europejskiej Claire Joawn, że do dnia 8 grudnia KE przystąpiła do kompensat pierwszych ośmiu okresów, podczas których strona polska nie wykonała poleceń europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Ostatnia transza dotyczy okresu między 28 lipca w 29 sierpnia i obejmuje 33 dni. Nałożone na Polskę kary wynoszą milion euro dziennie. To oznacza, że najnowsze potrącenie wynosi 33 mln euro. W sumie kary, jakie nałożono do tej pory na Polskę, to 300 mln euro.

Jak wskazuje Interia, dotychczas Bruksela wystosowała w stosunku do Warszawy wezwania do zapłaty za następujące przedziały czasowe: pierwsze wezwanie od 3 listopada 2021 do 10 stycznia 2022 roku, drugi od 11 stycznia do 21 lutego, trzeci od 22 lutego do 23 marca, czwarty od 24 marca do 25 kwietnia, piąty od 26 kwietnia do 25 maja, szósty od 26 maja do 27 czerwca, siódmy od 28 czerwca do 27 lipca i ostatni, ósmy od 28 lipca do 29 sierpnia.

