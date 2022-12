Opozycja wygrała głosowanie. Na tym projekcie bardzo zależało PiS

We wtorek 13 grudnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007 – 2022.

Sejm (na sali było niewielu posłów) wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Podczas gdy PiS chce ustanowić państwową komisję weryfikacyjną, KO opowiada się za komisją śledczą.

Następnie podczas prac w komisji dwa wnioski o odrzucenie projektu złożyli: poseł KO Tomasz Szymański oraz posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska.

Opozycja wygrała głosowanie

Przed godz. 19:00 posłowie opozycji za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowali o rozstrzygnięciu, które zapadło podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. „Opozycja wygrała! Wniosek o powołanie komisji weryfikacyjnej odrzucony na Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejm. PiS przegrał głosowanie (pisownia oryginalna – red.)” – przekazał poseł KO Piotr Borys.

„Komisja ASW przyjęła wniosek o odrzucenie projektu ustawy weryfikacyjnej. Ustawa trafia do kosza” – napisała z kolei Magdalena Sroka z Porozumienia.

„Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych odrzuciła powołanie Komisji Weryfikacyjnej BRAWO ZJEDNOCZONA OPOZYCJA – skomentował Paweł Krutul z Lewicy.

Za odrzuceniem projektu opowiedziało się 20 posłów, 17 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Komisja weryfikacyjna

Komisja miałaby funkcjonować przy Kancelarii Premiera. W jej skład ma wejść 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Przewodniczącego tej komisji wyznaczyć ma premier. W skład komisji mogłyby wejść osoby spoza parlamentu i posłowie.

Decyzje, które miała móc podjąć komisja to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat. Ponadto - według projektu - pierwszy raport ze swojej działalności komisja miałaby opublikować do 17 września 2023 r.

