Wyłączenie obronności z limitu zadłużenia. Sejm powołał komisję ds. zmian w konstytucji

Projekt złożony przez PiS w Sejmie 7 kwietnia przewiduje zmianę art. 216 ust. 5 Konstytucji RP przez wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 rocznego PKB finansowania potrzeb obronnych. Propozycja była bezpośrednią odpowiedzią na agresję Rosji na Ukrainę.

Zakłada też dodanie do ustawy zasadniczej rozdziału XIa pt. "zagrożenie bezpieczeństwa państwa", umożliwiającego w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego przejęcie przez skarb państwa majątku osób niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania, lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo albo działań związanych z tą napaścią.

Kto zasiądzie w komisji nadzwyczajnej?

Zgodnie z uchwałą, którą przyjął w środę Sejm, w skład komisji mają wejść posłowie: Marek Ast (PiS), Bartosz Kownacki (PiS), Robert Kropiwnicki (KO), Anna Milczanowska (PiS), Arkadiusz Myrcha (KO), Dariusz Rosati (KO), Kazimierz Smoliński (PiS), Jacek Tomczak (KP-PSL), Małgorzata Wassermann (PiS), Wojciech Zubowski (PiS) oraz Anna Maria Żukowska (Lewica).

Zmiana konstytucji wymaga co najmniej większości 2/3 w Sejmie i bezwzględnej większości w Senacie (większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się).

Pod koniec listopada komisje finansów publicznych oraz obrony odroczyły prace nad projektem do czasu dostarczenia opinii ekspertów (stało się to na wniosek poseł Anny Marii Siarkowskiej). W odpowiedzi 1 grudnia Sejm przegłosował wniosek PiS, by wycofać projekt z połączonych komisji i skierować go do komisji nadzwyczajnej.

Czytaj też:

Rosja "państwem, które sponsoruje terroryzm". Sejm podjął decyzję