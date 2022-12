Media: Wybuch w Komendzie Głównej Policji. Rzecznik: Ukruszył się strop

W budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie doszło do eksplozji. Jedna osoba odniosła obrażenia. Na miejscu pracowali pirotechnicy – poinformowało Radio Zet, powołując się na swoich informatorów.

Rzecznik policji nie potwierdził informacji o wybuchu. – Wiemy na pewno, że w pomieszczeniach ochrony KGP doszło do ukruszenia stropu. Jego stan musi zbadać komisja. Nie mogę się tam dostać – przekazał inspektor Mariusz Ciarka. – Do uszkodzenia stropu doszło wczoraj w pomieszczeniu służby ochronnej. Jest to pomieszczenie niejawne, w którym znajdują się urządzenia związane z zapewnieniem ochrony obiektów KGP, dlatego nie możemy udzielać żadnych informacji – doprecyzował.

Rozbieżne doniesienia mediów

Z kolei z informacji RMF FM wynika, że szef policji Jarosław Szymczyk miał trafić na obserwację do szpitala.

"Z dotychczasowych ustaleń wynika, że uszkodzenia nie mają wpływu na konstrukcję i bezpieczeństwo użytkowania budynku" – podał Onet.

Prezes Porozumienia poseł Magdalena Sroka wystosowała interpelację dot. zdarzenia w KGP. Domaga się szczegółowych wyjaśnień.

