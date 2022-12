Wybuch w Komendzie Głównej Policji. MSWiA: Podarunek od ukraińskich służb

W wyniku eksplozji do szpitala trafił Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Sprawę bada prokuratura. Do eksplozji w budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie doszło w środę rano. Przed południem media otrzymały sygnał o zawaleniu się stropu w budynku.

Serwis TVN Warszawa ustalił nieoficjalnie, że prawdopodobnie przyczyną wybuchu było przypadkowe wystrzelenie pocisku z granatnika, który trafił do Polski z Ukrainy.

Komunikat MSWiA: Podarunek ukraińskich służb

MSWiA potwierdziło tę wersję w oficjalnym komunikacie. "Eksplodował jeden z prezentów, które Komendant otrzymał podczas swojej roboczej wizyty na Ukrainie w dn. 11-12 grudnia br., gdzie spotkał się z kierownictwami ukraińskiej Policji i Służby ds. sytuacji nadzwyczajnych" – poinformował resort.

"Prezent był podarunkiem od jednego z szefów ukraińskich służb. W wyniku eksplozji Komendant doznał lekkich obrażeń i od wczoraj przebywa na obserwacji w szpitalu. Lekkich obrażeń nie wymagających hospitalizacji doznał też pracownik cywilny Komendy Głównej Policji. Strona polska zwróciła się do strony ukraińskiej o złożenie stosownych wyjaśnień. Sprawą od początku zajmuje się prokuratura i odpowiednie służby" – dodano w opublikowanym w czwartek komunikacie.

Wybuch przy gabinecie Komendanta Głównego Policji

Sufit miał się zawalić w pomieszczeniu należącym do ochrony obiektu, a ranny miał został pracownik ochrony.

– Wiemy na pewno, że w pomieszczeniach ochrony KGP doszło do ukruszenia stropu. Jego stan musi zbadać komisja. Nie mogę się tam dostać – przekazał rzecznik policji, inspektor Mariusz Ciarka. – Do uszkodzenia stropu doszło wczoraj w pomieszczeniu służby ochronnej. Jest to pomieszczenie niejawne, w którym znajdują się urządzenia związane z zapewnieniem ochrony obiektów KGP, dlatego nie możemy udzielać żadnych informacji – doprecyzował.

Serwis RMF FM podał natomiast, że eksplozja miała miejsce dokładnie pod częścią socjalną gabinetu Komendanta Głównego Policji gen. Jarosława Szymczyka. Szef policji trafił na obserwację do szpitala, jednak nie odniósł poważnych obrażeń. Media podają, że komendant miał na kilka godzin stracić słuch.

Prokuratura bada sprawę

Wyjaśnianiem okoliczności wybuchu zajmuje się prokuratura. Śledczy musza zbadać pomieszczenie gdzie doszło do eksplozji oraz zabezpieczyć dowody.

Przesłuchani mają też zostać świadkowie, w tym gen. Szymczyk, a śledczy zabezpieczą również nagrania z monitoringu, przy wejściu do budynku oraz z okolic gabinetu komendanta.