"Jak tylko nasz koalicjant będzie sobie życzył". Morawiecki apeluje do SP

W czwartek w Brukseli odbyło się formalne posiedzenie Rady Europejskiej, na którym Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki. W trakcie spotkania przedstawiciele państw UE osiągnęli porozumienie w kwestii 9. pakietu sankcji wobec Rosji.

Morawiecki o nowelizacji ustawy o SN

Podczas konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia RE szef rządu został zapytany o dalsze prace nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym.

Przypomnijmy, że w czwartek prezydent Andrzej Duda odniósł się do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym i jasno zarysował granicę ustępstw, na które się zgodzi. W reakcji na jego wypowiedź projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym został zdjęty z porządku obrad.

– Będę rozmawiał z panem prezydentem i pan prezydent ma pełne prawo do tego, żeby być poinformowanym na każdym etapie co do prac legislacyjnych, co do uzgodnień, co do różnego rodzaju negocjacji – komentował sytuację premier.

– W najbliższym czasie chcemy jak najwięcej poinformować wszystkie osoby, które pan prezydent wskaże, aby poznały wszystkie szczegóły związane z procesem dochodzenia do tej fazy kompromisu, jak oczywiście samego pana prezydenta – dodał Morawiecki. Premier potwierdził także, że w kolejnych tygodniach odbędą się konsultacje w tej sprawie, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.

Rozmowy z Solidarną Polską

Szef rządu odniósł się także do słów lidera Solidarnej Polski Zbigniew Ziobry, który zapowiedział, że jego partia nie poprze nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Minister sprawiedliwości wymieniając wątpliwości wobec nowelizacji podkreślił, że oczekuje spotkania z premierem na temat tego sposobów wyjścia z sytuacji.

– Jak najbardziej, zapraszam pana ministra, zapraszam wszystkich ministrów Solidarnej Polski – mówił Morawiecki.

– W przyszłym tygodniu na pewno znajdziemy czas na tak długie spotkanie, jak tylko nasz koalicjant będzie sobie życzył. Będziemy bardzo chętnie wyjaśniali każdy szczegół tego porozumienia – zapewnił polityk.

