"Element nagonki wymierzonej przeciwko PKN ORLEN". Spółka odpowiada na newsa Radia ZET

O śledztwie w sprawie podejrzenia przyjęcia korzyści osobistych przez wiceprezesa PKN Orlen poinformował dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski. Jak czytamy we wpisach dziennikarza, wiceprezes PKN Orlen, w zamian miał według prokuratorów umożliwić spółce znanego wrocławskiego biznesmena otrzymanie intratnych kontraktów m.in. w spółce Sigma BIS.

Radio ZET podało, że do przyjęcia korzyści osobistej i majątkowej miało dojść w postaci zatrudnienia matki wiceprezesa PKN Orlen w Fundacji R. i spółce P. Na razie sumę strat PKN Orlen prokuratura wyliczyła na co najmniej 569 tys. złotych.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku artykułu 296 par. 1 i 2. Kodeksu Karnego to jest "Wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym" za co grozić może do 8 lat więzienia – informuje Gierszewski.

"Element nagonki wymierzonej przeciwko PKN ORLEN"

Serwis Radia ZET opublikował także na stronie odpowiedź PKN Orlen na pytania w tej sprawie.

"Informujemy, że Pan Prezes Adam Burak nie posiada szczegółowej wiedzy odnoszącej się do Pana pytań. Pragniemy podkreślić, że w szczególności nigdy nie wpływał on na zatrudnienie swojej mamy w jakiejkolwiek firmie" – czytamy w komunikacie spółki.

"Należy wskazać, że za działania biznesowe spółki Sigma BIS odpowiada Zarząd oraz Rada Nadzorcza tej spółki, a Pan Prezes Adam Burak nie zasiada w żadnym z tych organów. Pan Prezes Adam Burak nie miał i nie ma również wpływu na to, z jakimi kontrahentami zawierają umowy inne firmy, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa" – podaje dalej PKN Orlen.

"Jednocześnie podkreślamy, że przesłane pytania mają w naszej ocenie charakter insynuacyjny, a łączenie Pana Prezesa Adama Buraka z nieprawdziwymi tezami zawartymi w pytaniach będzie skutkowało wystąpieniem na drogę prawną" – informuje spółka.

"Pytania traktujemy jako element nagonki wymierzonej przeciwko PKN ORLEN. Pragniemy również podkreślić, że Pan Prezes Adam Burak jest uczciwy i przestrzega przepisów prawa, a także etyki zawodowej" – dodano na koniec oświadczenia.

