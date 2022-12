Testy "Do Rzeczy": Sonos Sub Mini

Sonos Sub Mini jak na subwoofer jest rzeczywiście stosunkowo niewielki (jego wymiary to 305 x 230 mm) i stosunkowo lekki (6,35 kg). Potrafi jednak zrobić duże wrażenie, wypełniając małe i średniej wielkości wnętrza brzmieniem bogatym w czyste niskie tony. Subwoofer zamknięty w cylindrycznej obudowie z charakterystyczną pionową szczeliną ma minimalistyczny design, dzięki czemu łatwo go wpasować w wystrój nowoczesnych wnętrz. Jakość wykonania jest na wysokim poziomie, choć niektóre modele Sonosa sprawiały wrażenie, jakby były „bardziej premium”. Konfiguracja z innymi głośnikami amerykańskiego producenta przebiega zaś bezproblemowo i błyskawicznie.