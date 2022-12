Nowelizacja ustawy o SN, wybuch na KGP. Podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Przedstawiamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata, którym towarzyszy unikalny rysunek Cezarego Krysztopy.

Spór o zmiany w Sądzie Najwyższym

W nocy z wtorku na środę do Sejmu wpłynął przygotowany przez grupę posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zmiany to efekt negocjacji z Komisją Europejską w sprawie odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Propozycja PiS wywołała wiele kontrowersji. Ostro sprzeciwił się jej prezydent Andrzej Duda oraz Solidarne Polska. Suchej nitki na projekcie nie zostawili eksperci Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Ostatecznie PiS wycofało się z szybkiego procedowania zmian. Media donoszą, że I czytanie projektu będzie miało miejsce dopiero 11 stycznia.

Wybuch na KGP

W środę rano, w wyniku eksplozji w Komendzie Głównej Policji, do szpitala trafił Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Sprawę bada prokuratura.

Media ustaliły, że za wybuch odpowiedzialny był granatnik przeciwpancerny, przekazany szefowi polskiej policji przez Ukraińców, kiedy ten przebywał z wizytą w Kijowie.

Ziobro nadal w rządzie

We wtorek Sejm zdecydował, że Zbigniew Ziobro nie zostanie odwołany z funkcji ministra sprawiedliwości. Przeciw odwołaniu opowiedziało się 228 posłów. Za głosowało 226, a wstrzymało się 3 parlamentarzystów. Tym samym posłowie odrzucili wniosek opozycji o wotum nieufności dla ministra.

41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

We wtorek przypadła 41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Przedstawiciele władz oddali hołd zamordowanym przez komunistów.

Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego na terytorium Polski zaakceptowana została 5 grudnia 1981 roku przez Biuro Polityczne KC PZPR. Liczba ofiar do dziś nie jest do końca znana. Powszechnie dostępne są listy ofiar, które liczą od kilkudziesięciu do ponad stu nazwisk.

31 grudnia 1982 roku stan wojenny został zawieszony.

Śmierć założyciela TVN

We wtorek TVN24 podał, że w wieku 85 lat zmarł Mariusz Walter, założyciel stacji. Wraz z biznesmenem Janem Wejchertem stworzył kilkanaście telewizji z TVN na czele, a także TVN24, czyli pierwszą w kraju telewizję informacyjną. Do 2001 roku Mariusz Walter był prezesem TVN, a w zarządzie ITI (właściciela TVN) zasiadał do 2012 roku, czyli do czasu sprzedaży portalu Onet koncernowi medialnemu Ringer Axel Springer.

USA wyślą Patrioty Ukrainie

Administracja prezydenta USA Joe Bidena finalizuje plany wysłania systemu obrony przeciwrakietowej Patriot na Ukrainę. Decyzji Waszyngtonu zdecydowanie sprzeciwia się Kreml i ostrzega, że będzie traktował wyrzutnie jako cel swoich ataków.

Kolejne weto prezydenta

W czwartek 15 grudnia prezydent Andrzej Duda zdecydował się odrzucić projekt nowelizacji Prawa oświatowego, nazywany Lex Czarnek 2.0. To już drugie weto prezydenta dotyczące propozycji nowelizacji tej ustawy.

Znamy finalistów mistrzostw w Katarze

W wielkim finale mistrzostw świata w Katarze zmierzą się obrońcy tytułu Francuzi oraz niedawni grupowi rywale Polaków, Argentyńczycy.

Drużyna dowodzona przez Leo Messiego pokonała we wtorkowym meczu półfinałowym Chorwatów 3:0. Z kolei podopieczni Didiera Deschamspa wygrali w środę z rewelacją turnieju Marokiem 2:0.

Finał zostanie rozegrany w niedzielę 18 grudnia.

Sejm przyjął budżet na 2023 r.

W czwartek Sejm przyjął budżet na 2023 r. Założono dochody na poziomie 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł.

Deficyt ma zatem nie przekroczyć 68 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych założono na poziomie około 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 53,3 proc. PKB. W projekcie założono, że PKB w 2023 r. spadnie do 1,7 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 9,8 proc.

Przełom w sprawie Iwony Wieczorek

W środę policjanci z Gdańska zatrzymali mężczyznę oraz kobietę, którzy mogą mieć związek z zaginięciem Iwony Wieczorek. To pierwsze zatrzymania w sprawie tajemniczego zaginięcia sprzed 12 lat.

Top 5 portalu DoRzeczy.pl

1. Aktorka: Nie czuję się Polką. Polska mi nic nie dała

2. Putin: Okazuje się, że nas oszukali

3. Stoltenberg: Obawiam się wielkiej wojny z Rosją

4. "On doprowadzi do ostatecznego upadku Rosji"

5. Szykują się dwa transfery? Nieoficjalnie: Tusk się dogadał