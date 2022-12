"Trenuj z wojskiem". Rusza drugi nabór do projektu MON

To odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Druga edycja projektu "Trenuj z wojskiem (w ferie)" będzie trwała 7 tygodni – w styczniu i w lutym (14 stycznia-25 lutego). Terminy szkoleń są dopasowane do terminów ferii w danym województwie. W każdym województwie min. jedna jednostka wojskowa będzie brała udział w projekcie. W sumie zaangażowanych jest 31 jednostek wojsk operacyjnych i WOT.

Wicepremier Mariusz Błaszczak poinformował podczas konferencji prasowej, że zajęcia zaplanowane zostały na osiem godzin i będą zorganizowane w soboty, począwszy od połowy stycznia aż do końca lutego. Szkolenia będą bezpłatne. Podczas zajęć wojskowi instruktorzy nauczą m.in., jak posługiwać się bronią, pokażą jak zakładać maskę, jak udzielać pierwszej pomocy medycznej. Przekażą podstawy przetrwania w przygodnym terenie SERE oraz zasady walki wręcz.

W szkoleniach będą mogli wziąć udział także uczniowie, zaproszone są wszystkie osoby w wieku od 16 do 65 lat. W przypadku osób nieletnich konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów.

Błaszczak: Wysoka jakość szkolenia

– Chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować wszystkim tym, którzy byli zainteresowani udziałem w tego rodzaju szkoleniu, przeprowadziliśmy ankietę, 98 proc. osób, które odpowiedziały na naszą ankietę stwierdziło, że właśnie to szkolenie odpowiadało ich oczekiwaniom. To bardzo dobry rezultat, zachęcamy do tego kolejne osoby do tego, żeby się zgłaszały. Zdecydowaliśmy o tym, żeby w tego rodzaju szkoleniach mogli wziąć udział także uczniowie, a więc zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 15 do 65 lat – powiedział minister obrony.

Od poniedziałku można zapisywać się na szkolenia. Wystarczy wejść na stronę internetową MON lub jednostek wojskowych. Zgłaszać można się także poprzez media społecznościowe.