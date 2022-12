Wybuch w KGP. Ukraińcy: Nie było zamiaru skrzywdzenia komendanta

W ubiegłym tygodniu w budynku KGP w Warszawie doszło do wybuchu granatnika. Jak ustaliły media (co następnie potwierdziła policja), wybuchł pocisk z granatnika, który w swoim gabinecie trzymał Komendant Główny Policji. Broń przywieziono z Ukrainy, nie została ona poddana kontroli na granicy, a polskie służby myślały, że jest to niesprawny sprzęt.

Gen. Jarosław Szymczyk trafił do szpitala, ale nic poważnego mu się nie stało. – W związku z sytuacją dotyczącą ukraińskiego prezentu dla gen. Jarosława Szymczyka gotowość przyjazdu do Polski i spotkania ze mną wyraził szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski. Do spotkania dojdzie niebawem – poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński.

– Jednocześnie, ucinając spekulacje medialne, wykluczam dymisję Komendanta Głównego Policji – dodał szef resortu.

Komunikat strony ukraińskiej. "Nie było zamiaru skrzywdzenia komendanta"

Do sprawy odniosła się Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. "Podczas wizyty w Ukrainie polski Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk wyłącznie w dobrej intencji i z głębokiej wdzięczności otrzymał symboliczny prezent związany z oporem narodu ukraińskiego wobec rosyjskiego agresora. Jesteśmy przekonani, że nie było i nie mogło być żadnego zamiaru skrzywdzenia Komendanta Głównego Polskiej Policji" – czytamy na stronie dsns.gov.ua.

Służba podkreśla, że docenia "konsekwentne wsparcie i pomoc udzielaną przez polską policję Ukrainie i obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce czasowe schronienie przed rosyjskim agresorem". Jednocześnie zaznaczono, że "pod umiejętnym dowództwem komendanta głównego Jarosława Szymczyka polska policja wykazuje się wysokim profesjonalizmem i człowieczeństwem".

Ukraińska służba wyraziła nadzieję, że zdarzenie nie wpłynie negatywnie na wysoki poziom współpracy między organami ścigania Polski i Ukrainy.

