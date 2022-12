Incydent z granatnikiem. Interwencja poselska Konfederacji w KGP

W związku z eksplozją, do której doszło w ubiegłą środę w budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie, Konfederacja domaga się dymisji komendanta głównego policji gen. Jarosława Szymczyka oraz ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego. W poniedziałek podczas konferencji prasowej przedstawiciele Konfederacji dyrektor prasowy Tomasz Grabarczyk oraz poseł Krzysztof Bosak przekazali, że składają do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

– Jako Konfederacja mówimy rzecz oczywistą – generał Szymczyk do dymisji. To sytuacja absolutnie skandaliczna, że człowiek na tym stanowisku wykazał się takim brakiem wyobraźni, taką niekompetencją i brakami, jeżeli chodzi o przestrzeganie przepisów – powiedział Grabarczyk.

Interwencja poselska Winnickiego ws. granatnika w KGP

We wtorek poseł Konfederacji Robert Winnicki podjął interwencję poselską w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. Poseł przedłożył w KPG pytania w formie pisemnej i poinformował podczas konferencji prasowej, że będzie chciał je zadać także w rozmowie bezpośredniej na komendzie.

– To, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu w komendzie, może byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne. To było złamanie tak wielu przepisów i dopuszczenie do takiego niebezpieczeństwa, że dymisje tych dwóch panów – komendanta głównego i ministra Kamińskiego – to pierwsze, co powinno się wydarzyć – powiedział Winnicki.

Prezes Ruchu Narodowego wymienił szereg artykułów kodeksu karnego, których znamiona miał wypełnić gen. Szymczyk doprowadzając do eksplozji otrzymanego na Ukrainie granatnika.

Przepisy Kodeksu karnego

Artykuł 163 KK stanowi w § 1 pkt. 3, że kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 164 KK stanowi z kolei w § 1, że kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 263 KK stanowi w § 2, że kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Konfederacja stawia pytania

– Ten skandal, z którym mieliśmy do czynienia w zeszłym tygodniu w Komendzie Głównej Policji, jest skandalem na wielu poziomach. Po pierwsze, komendant Szymczyk? Mówi, że nie sprawdzili tej broni, ponieważ otrzymali ją od państwa zaufanego. Co to znaczy zaufanego? (…) Wszelkie prezenty, kontakty, zwłaszcza na poziomie służb mundurowych czy specjalnych, muszą być opatrzone klauzulami najwyższego bezpieczeństwa – przypomniał Winnicki.

– Druga rzecz: każda broń, a zwłaszcza broń o charakterze wojskowym, która jest wwożona na teren RP, musi przejść kontrolę, zostać zgłoszona i odpowiednio sprawdzona – kontynuował poseł Konfederacji.

– Kolejna sprawa: co wnosi się do Komendy Głównej Policji? Przecież ten sprzęt nie został sprawdzony, nie tylko pod kątem tego, czy jest aktywny do wystrzelenia, ale też np. pod kątem tego, czy nie ma w nim podsłuchu – wskazał.

– Tymczasem komendant opowiada, jak mały chłopiec, że nie sprawdzili, bo to od zaprzyjaźnionego państwa. Wniósł to do Komendy Głównej Policji, najważniejszego miejsca w strukturze dowodzenia policją w całej Polsce, i zaczął przy tym majstrować. Po czym nastąpił wybuch – powiedział poseł.

Winnicki odczytał wszystkie przygotowane pytania. W podsumowaniu swojej wypowiedzi stwierdził, że w tym przypadku dymisja to mało.

twitterCzytaj też:

Kamiński: Odpowiedzialny za przekazanie szefowi policji granatnika został zawieszonyCzytaj też:

Senator: Komendant policji powinien być aresztowany i przesłuchanyCzytaj też:

Komorowski, Miller i Pawlak komentują incydent w KGP