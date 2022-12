"Praktyczna likwidacja sądownictwa". Kolejna miażdżąca opinia o projekcie PiS

Trwają negocjacje z prezydentem Andrzejem Dudą ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma pomóc odblokować środki na Krajowy Plan Odbudowy. W ubiegłym tygodniu prezydent wyraził swoje wątpliwości w kwestii poselskiego projektu, który wpłynął do Sejmu.

Zastrzeżenie wobec zapisów nowelizacji wyraził także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Projekt negatywnie oceniło także Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz Krajowa Rada Adwokacka. Teraz do grona krytyków dołączyła także Krajowa Rada Sądownictwa.

Miażdżąca ocena

KRS stwierdza, że wejście w życie zaproponowanych rozwiązań oznacza "praktyczną likwidację sądownictwa jako władzy sprawującej wymiar sprawiedliwości".

Największym mankamentem nowelizacji jest, według KRS, wprowadzenie takich przepisów, które niweczą konstytucyjną procedurę powoływania sędziów. W praktyce oznaczałoby to, że "każdy członek składu sądu, będzie mógł na mocy proponowanych rozwiązań zakwestionować powołanie sędziego przez Prezydenta".

"Proponowane rozwiązanie godzi w standardy konstytucyjne tj. niewzruszalność powołania sędziego, a co za tym idzie demontuje najważniejszą gwarancję niezawisłości sędziowskiej (art. 178 ust.1), w sposób wyjątkowo perfidny, bo pod pozorem zapewnienia dostępu do sądu bezstronnego, niezawisłego i ustanowionego ustawą" – czytamy w opinii KRS.

Kolejną wadą zaproponowanych rozwiązań jest wprowadzenia takich przepisów, które zmieniają charakter wymiaru sprawiedliwości z systemu, który ma służyć obywatelom, w machinę, "której wysiłek polega na badaniu legalności własnego funkcjonowania – i to nie a casu ad casum na wniosek zainteresowanego obywatela, ale ex proprio vigore, sam dostarczając sobie procesowych impulsów do inicjowania aktów autokontroli".

KRS krytykuje także "fatalny wprost poziom legislacyjny projektu: jego nieprecyzyjne sformułowania powodują wątpliwości co do sądu, który miałby być wyłącznie właściwy do wszczęcia procedury badania spełniania przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności oraz ustanowienia na podstawie ustawy".

Rada zwraca także uwagę na niekonstytucyjność zapisów o przekazaniu spraw dyscyplinarnych sędziów Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

