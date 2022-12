Bochenek: Kaczyński przebywa w szpitalu

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował w środę, że prezes partii – Jarosław Kaczyński – przebywa obecnie w szpitalu. Polityk zapewnił jednocześnie, że jest to rutynowa wizyta.

– Tak, pan prezes Jarosław Kaczyński rzeczywiście przebywa w szpitalu, ale to jest dużo wcześniej zaplanowana wizyta – mówił Bochenek na konferencji prasowej.

– Wszystko przebiega zgodnie z planem, a więc proszę się nie martwić, naprawdę wszystko jest w porządku – podkreślił polityk.

Bochenek nie przekazał jednak, z jakiego powodu szef obozu rządzącego znalazł się w placówce.

Problemy prezesa PiS

Media przypominają, że prezes Prawa i Sprawiedliwości cierpi na dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową stawów. W 2019 roku Kaczyński przeszedł zabieg wstawienia endoprotezy w kolanie.

Wówczas media relacjonowały, że operacja była planowana od dawna, lecz prezes odkładał ją ze względu na kampanię wyborczą (wybory parlamentarne odbyły się w październiku 2019 r., a prezydenckie w 2020 r.; prezes PiS przeszedł operację w grudniu 2019 r.).

– Z tego co wiem jest po operacji, wszystko przebiegło dobrze, chciałabym naszych sympatyków, zwolenników i słuchaczy uspokoić, że wszystko idzie w dobrym kierunku. To był zaplanowany zabieg, wszystko w porządku, wkrótce wróci do pracy – informowała wówczas wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (PiS).

Po operacji Kaczyński przebywał w szpitalu w Otwocku, gdzie w trakcie rekonwalescencji odwiedzali go najważniejsi politycy w państwie, w tym wicepremier Jacek Sasin i premier Mateusz Morawiecki.

