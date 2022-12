"Dziękuję za całe jego życie". Przed KPRM odsłonięto pomnik Jana Olszewskiego

"Dzisiaj przed wejściem głównym do KPRM, wraz z panem marszałkiem seniorem Antonim Macierewiczem, odsłoniłem pomnik, który ma nam przypominać o ideach, którymi żył Jan Olszewski, o tym, jak ważne jest, żebyśmy zawsze stali po stronie prawdy, dobra i suwerennej Rzeczypospolitej. Premier Olszewski zawsze dążył do tego, żeby Polska była prawdziwie silna i prawdziwie niepodległa. Był przekonany, że tylko pełna niepodległość da nam właściwy fundament do rozwoju. Podczas procesu oskarżycielskiego zabójców ks. Popiełuszki odważnie rzucił rękawicę systemowi komunistycznemu i jego aparatowi propagandy i nienawiści. To jemu zawdzięczamy, że kilka lat później po wytyczeniu właściwego szlaku Polska wstąpiła do NATO a później do Unii Europejskiej" – napisał premier Morawiecki na Facebooku.

Pomnik premiera Olszewskiego

Premier Mateusz Morawiecki odsłonił kamień węgielny pod budowę pomnika premiera Jana Olszewskiego 4 czerwca 2019 r. – w 27. rocznicę upadku rządu Jana Olszewskiego.

Dziś szef rządu, w przededniu 31. rocznicy powołania rządu premiera Olszewskiego, odsłonił gotowy pomnik przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Podczas uroczystości podkreślił: – To nie dla premiera Jana Olszewskiego jest potrzebny ten pomnik. Ten pomnik potrzebny jest dla nas, abyśmy pamiętali o ideach, którymi żył Jan Olszewski. O tym jak ważne jest, abyśmy zawsze stali po stronie dobra, po stronie prawdy, po stronie suwerennej Rzeczypospolitej.

Postać Jana Olszewskiego

Jan Olszewski został powołany na stanowisko prezesa Rady Ministrów 6 grudnia 1991 r. Jego gabinet uzyskał wotum zaufania 23 grudnia. Był to pierwszy, po II wojnie światowej, rząd wyłoniony po całkowicie wolnych wyborach. Został pozbawiony urzędu 5 czerwca 1992 r. na skutek uchwalenia przez Sejm wotum nieufności. Był doradcą prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do spraw politycznych w latach 2006-2010. Zmarł 7 lutego 2019 r.