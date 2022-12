Ustawa o zawodzie lekarza. Organizacje apelują do prezydenta o weto

Przyjęta przez Sejm nowelizacja, która w ubiegłym tygodniu trafiła do podpisu prezydenta przekazuje do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia m.in. nieodpłatne leki dla seniorów oraz kobiet w ciąży, programy ratownictwa medycznego czy polityki zdrowotnej. Umożliwia skierowanie też środków z funduszu zapasowego NFZ do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

"Zwracamy się do pana z prośbą o skierowanie do ponownego rozpatrzenia ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw" – czytamy w apelu.

W ocenie sygnatariuszy, przedłożona ustawa "zawiera szereg rozwiązań prowadzących do trwałego ograniczenia publicznego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej".

"Wobec długu zdrowotnego związanego z epidemią COVID-19, konieczności zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracownikom sektora ochrony zdrowia oraz znaczenia stabilnego funkcjonowania ośrodków zapewniających opiekę nad pacjentami, uznajemy wspomnianą regulację za bezpośrednie zagrożenie dla systemu ochrony zdrowia" – wskazali w uzasadnieniu.

Apel do prezydenta

Zwrócili uwagę, że regulacja ta "stoi w rażącej sprzeczności" z celami inicjatyw w dziedzinie ochrony zdrowia, podejmowanymi przez prezydenta w ostatnich latach, których celem było – jak podkreślili – zapewnienie pacjentom odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz troska o profilaktykę w kluczowych dziedzinach dla zdrowia Polaków.

Przypomnieli, że przedłożona do rozpatrzenia ustawa została przyjęta bez konsultacji społecznych, w związku z tym – jak wskazali – nie mieli oni możliwości przedstawienia wątpliwości na wcześniejszych etapach procesu legislacyjnego.

"Zarówno tryb procedowania ustawy, jak i jej treść są niekorzystne przede wszystkim dla chorych, którzy oczekują zapewnienia dostępu do świadczeń oraz wyjścia naprzeciw ich potrzebom zdrowotnym" – podsumowali.

Apel został podpisany przez: Federację Pacjentów Polskich, Federację Przedsiębiorców Polskich, Forum Związków Zawodowych, Fundację Amicus, Fundację Onkocafe – Razem Lepiej, Fundację Onkologiczna Alivia, Fundację Rak'n'Roll – Wygraj Życie!, Izbę Gospodarczą „Farmacja Polska", Konfederację Lewiatan, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność", Naczelną Izbę Aptekarską, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych Polmed, Ogólnopolską Federację Onkologiczną, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-eilita", Stowarzyszenie Hematoonkologiczni, Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska, Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu, Technomed. Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Województw RP.

Prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji w sprawie ustawy.