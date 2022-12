PKW drąży temat finansów Hołowni. Odrzucono sprawozdanie Polski 2050

Piątkowa "Rzeczpospolita" informuje, że "po odrzuceniu raportu komitetu Szymona Hołowni z wyborów prezydenckich ten sam los spotkał sprawozdanie finansowe jego partii".

Dziennik wskazuje, że sprawa dotyczy m.in. kongresu ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni we wrześniu 2021 roku, gdy zaprezentowano aplikację Jaśmina.

Odrzucenie sprawozdania partii ma wymiar czysto symboliczny, gdyż Polska 2050 nie pobiera subwencji (nie startowała w wyborach w 2019 roku), nie zmienia to jednak faktu, że wybory są poważne.

"Chodzi o to, że Polska 2050, choć została wpisana do ewidencji w marcu 2021 r., złożyła sprawozdanie, z którego wynika, że w całym roku praktycznie nie działała. Wpisała "0" do każdej z rubryk mówiących m.in. o wpłaconych środkach, darowiznach i przyjętych wartościach niepieniężnych" – czytamy w gazecie.

PKW drąży temat

PKW zainteresowała się tym, jak partia mogła złożyć puste sprawozdanie finansowe, skoro w 2021 r. korzystała z lokalu w Warszawie, jak również zorganizowała serię wydarzeń (kongres partii etc.). PKW jest też zainteresowana tym, kto posiada prawa do aplikacji Jaśmina oraz kto opłaca członków ugrupowania.

Skarbnik ugrupowania przekonuje, że lokal w stolicy był użytkowany nieodpłatnie, a wydarzenia partyjne, o które pytała PKW, organizowała Fundacja Polska od Nowa ze Stowarzyszeniem Polska 2050 oraz kołem parlamentarnym. Wspomniana aplikacja ma być własnością fundacji, a politycy działają w ramach swych mandatów poselskich.

Sprawa wydaje się być jednak bardziej złożona. Gazeta przekonuje, że PKW uważa iż ugrupowanie przyjmowało korzyści od Stowarzyszenia Polska 2050 oraz od Instytutu Strategie 2050 w postaci promowania działalności ugrupowania. Tym samym naruszyła prawo, co musi prowadzić do odrzucenia sprawozdania.

To nie pierwszy raz, gdy media informują o nieprawidłowościach związanych z finansowaniem partii. Już w kwietniu pojawiały się doniesienia, że sponsorem konwencji Polski 2050, podczas której przedstawiono aplikację Jaśmina, nie była partia Szymona Hołowni

