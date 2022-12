"Czujemy, że zło truchleje". Tusk złożył Polakom świąteczne życzenia

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy politycy składają Polakom życzenia. Zrobili to już m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.

Swoje słowa skierował do Polaków także lider Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk zamieścił na partyjnym profilu film, w którym stwierdza, że nadchodzące święta "nie będą łatwe". Mimo to, święta to czas kiedy "światło zawsze wygrywa z mrokiem".

– Idą Święta. Wiem, nie będą łatwe. Bolą nas ceny, codziennie wyższe i niepewność przyszłości. Ale czujemy, że zło truchleje, że rodzi się nadzieja. I kiedy będziemy łamać się opłatkiem z bliskimi, kiedy będziemy z dziećmi wypatrywać pierwszej gwiazdki na niebie, pamiętajmy, że światło zawsze wygrywa z mrokiem. Życzę wam ciepłych i rodzinnych Świąt – powiedział Tusk na nagraniu.

twitter

Życzenia Kaczyńskiego

Prezes PiS, który również zwrócił się do Polaków za pośrednictwem mediów społecznościowych, podkreślił, że wierzy, iż "przyszły rok przyniesie pokój".

– Zwycięski pokój dla Ukrainy, zwycięski pokój dla wolności i demokracji. Że przyniesie zakończenie kryzysu gospodarczego i wszystkich tych niedogodności, które się z nim wiążą. Wierzę, że przyniesie także zwycięstwo sił patriotycznych, które chcą Polski niepodległej, Polski dbającej o interesy wszystkich obywateli, Polski zasobnej, Polski, która będzie ciągle pięła się w górę. To będzie dobry wybór dla Polski, dobry wybór dla każdej polskiej rodziny – oznajmił Lider PiS.

Morawiecki: Powód do dumy

Życzenia rodakom złożył również premier Mateusz Morawiecki. W swoim wystąpieniu polityk nawiązał do pomocy, jakiej polscy obywatele udzielili ukraińskim uchodźcom wojennym po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji militarnej 24 lutego tego roku.

– Boże Narodzenie to czas bezinteresownej życzliwości. W 2022 roku Polacy dali temu wyraz jak żaden inny naród. Nasza niezwykła pomoc sąsiadom z Ukrainy to powód do dumy. Zdrowych, pełnych spokoju i pokoju świąt – powiedział Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

Matczak o "ateistycznych świętach": Samooszukiwanie sięCzytaj też:

Morawiecki do polskich rodzin: Tego naprawdę potrzebujemy