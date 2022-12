Neumann szokuje. "Jeb*ć PiS" w "świątecznym" spocie polityka PO

Znany z ostrego języka poseł PO Sławomir Neumann wspomniał wulgarne hasło, składając internautom życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.

– Moi drodzy, w te najdroższe święta, życzę nam wszystkim spokojnych, zdrowych i pełnych miłości świąt – mówi na początku krótkiego filmu z życzeniami polityk.

twitter

– Dla tych, którzy będą wypatrywać na niebie pierwszej gwiazdki i dla tych wszystkich, którzy będą wypatrywać pierwszych ośmiu gwiazdek życzę, aby to były Święta, gdzie jest duże zrozumienie, gdzie jest spokój, miłość i coraz więcej nadziei – dodał następnie Neumann, nawiązując do wulgarnego hasła.

Chodzi o symbol ośmiu gwiazdek, które oznacza hasło "Je**ć PiS", promowane przez opozycję od 2020 roku.

Wulgarne hasło na świątecznych ozdobach?

W 2020 roku, kiedy opozycja zaczęła "promować" wulgarne hasło, politycy Platformy wielokrotnie używali symbolu 8 gwiazdek. W grudniu 2020 roku posłanka PO Jagna Marczułajtis-Walczak pochwaliła się np. w mediach społecznościowych niezwykłą "świąteczną ozdobą".

"Dekoracje świąteczne" – napisała polityk, publikując na Twitterze zdjęcie pomarańczy z powbijanymi goździkami. Goździki zostały ułożone tak, że przypominają właśnie "promowane" przez opozycję hasło "jeb** PiS".

Wpis wywołał falę komentarzy, a wiele osób zwróciło uwagę posłance, że pokazuje wulgarne hasło. Marczułajtis-Walczak wpisu jednak nie skasowała.

Kidawa-Błońska: Nie mam nic przeciwko gwiazdkom

Na początku grudnia br o wulgarne hasło zapytana została przez dziennikarza Bogdana Rymanowskiego wicemarszałek Sejmu i wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.

W serii krótki pytań (na które goście programu Rymanowskiego odpowiadają "tak" lub "nie"), dziennikarz zapytał: "Hasło 8 gwiazdek uważam za wulgarne i apeluję do naszych sympatyków, by wobec PiS go nie używali?".

– Nie – odpowiedziała zdecydowanie polityk. – Powinni używać? – dopytał zdziwiony Rymanowski. – 8 gwiazdek to jest 8 gwiazdek. Nie mam nic przeciwko gwiazdkom. Każdy może mieć własne skojarzenie – stwierdziła wicemarszałek Sejmu.

Czytaj też:

Pawłowicz: Lempart w Sejmie to brak szacunku organów RP dla siebie samychCzytaj też:

Aktywista trąbił "***** ***" podczas protestu. Policja chciała ukarać go mandatem. Sąd: Miał do tego prawo