"W 2022 r. Polacy dali temu wyraz". Świąteczne życzenia premiera Morawieckiego

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Facebooku Mateusza Morawieckiego opublikowano życzenia od szefa rządu.

facebook

– Boże Narodzenie to czas bezinteresownej życzliwości, w 2022 roku Polacy dali temu wyraz – jak żaden inny naród. Nasza niezwykła pomoc sąsiadom z Ukrainy, to powód do dumy – podkreśla w krótkim nagraniu premier.

– Zdrowych, pełnych spokoju i pokoju świąt dla wszystkich – życzy dalej Polakom Morawiecki.

"W Nowym Roku 2023 wszystkim nam przyjdzie zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami naszych czasów. Obyśmy potrafili im sprostać, zawsze mając przed oczami dobro Najjaśniejszej Rzeczypospolitej" – podkreślił na koniec świątecznego przesłania szef rządu.

Życzenia od pary prezydenckiej

Jak co roku, z okazji świąt Bożego Narodzenia, również prezydent złożył życzenia Polakom.

– Drodzy Rodacy w kraju i za granicą! W Wigilię Świąt Narodzenia Pańskiego prosimy o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń i pozdrowień. Niech ten wyjątkowy czas przyniesie nam wszystkim umocnienie i wyciszenie. Niech odnowi łączące nas więzi – mówił Andrzej Duda.

W tę cichą, świętą noc w polskich domach na całym świecie rozbrzmiewają serdeczne życzenia, rozmowy przy świątecznym stole i piękne polskie kolędy. Dzielimy się opłatkiem, a upominkami przypominamy bliskim, jak bardzo są dla nas ważni – dodała pierwsza dama.

– Ufamy, że te święta przyniosą Państwu wiele spokoju, że pozwolą zapomnieć o troskach. Tym bardziej, że mijający rok znów nie należał do łatwych. Kiedy zaczęliśmy się cieszyć, że pandemia wreszcie przygasa, nasz bliski sąsiad – Ukraina – padł ofiarą zbrojnej agresji – podkreślił dalej prezydent.

– Dlatego jeszcze bardziej niż do tej pory jesteśmy wdzięczni za pokój i bezpieczeństwo, którymi cieszy się Polska. Oraz za wielką, bezcenną wartość, jaką jest nasza jedność i solidarność w trudnych chwilach – dodała Agata Kornhauser-Duda.

Czytaj też:

Neumann szokuje. "Jeb*ć PiS" w "świątecznym" spocie polityka POCzytaj też:

Dzisiaj Wigilia Bożego Narodzenia. Czas oczekiwania na narodziny Chrystusa