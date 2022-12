"Nie będę mogła wystąpić w Polsce". Zagraniczna gwiazda Sylwestra Marzeń TVP odwołuje występ

Telewizja Polska przez długi czas trzymała tę informację w tajemnicy. Krążyły pogłoski, że zagraniczną gwiazdą tegorocznego "Sylwestra Marzeń" będzie albańsko-brytyjska wokalistka Dua Lipa.

Jednak na tydzień przed Sylwestrem ogłoszono, że do Zakopanego przyjedzie Mel C. Jak podawało "Pressserwis", Brytyjka miała wykonać największe hity Spice Girls, ale też z pewnością swój wielki przebój "Never be the same again".

– Jestem ogromnie podekscytowana faktem, że Sylwestra spędzę z Wami w Zakopanem. Będziemy się świetnie bawić i wspólnie świętować nadejście nowego roku! – powiedziała Melanie Chisholm w nagraniu skierowanym do polskiej publiczności, przekazanym mediom przez TVP.

Występ odwołany

Tymczasem w poniedziałek gwiazda zamieściła na swoim Instagramie wpis, z którego wynika, że nie zamierza wystąpić w Polsce.

"W świetle informacji, które zostały mi przedstawione, a które nie zgadzają się z moimi poglądami na temat grup społecznych, które wspieram, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce na Sylwestra. Mam nadzieję wrócić niedługo. Życzę Wam wspaniałych świąt i wszystkiego, co najlepsze na 2023 rok" – napisała Mel C.

Oświadczenie o takiej samej treści pojawiło się także na profilu gwiazdy na Twitterze.

W mediach już pojawiły się spekulacje, że powodem decyzji Brytyjki jest jej wieloletnie wsparcie dla środowisk LGBT, a które, rzekomo, Telewizja Publiczna miałaby szkalować.

Kto zagra w Zakopanem

Pozostałymi gwiazdami imprezy sylwestrowej będą m.in.: Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Wiktoria Gabor, "Golec uOrkiestra", Maja Hyży, Marina Łuczenko-Szczęsna, "Sławomir" i "Kajra", Katarzyna Moś, Sara James, Jan Majewski, "Felivers", Stanisław Karpiel-Bułecka, "Ciupagi" oraz Zenon Martyniuk z zespołem "Akcent". Na scenie pojawi się także ukraińska kapela "Dzidzio" i Thomas Anders z "Modern Talking". Jedną z głównych atrakcji mają być występy Górniak i Steczkowskiej razem z synami.