Kuzyn prezesa PiS: Z Jarkiem jest dobrze, dowcipkuje sobie

W piątek rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w rozmowie z mediach o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości od ponad tygodnia przebywa w szpitalu, w związku z operacją kolana (chodzi o zabieg wszczepienia endoprotezy kolana).

– Wszystko jest pod kontrolą. Pan prezes jest pod opieką bardzo dobrych fachowców, lekarzy. Wszystko przebiega zgodnie z planem – zapewnił w piątek rzecznik partii.

Tomaszewski: Jarek już nogami przebiera, że chciałby wyjść

Zgodnie z doniesienia serwisu "Super Express" polityk spędzi w szpitalu sylwestra i Nowy Rok. Ważny polityk PiS w rozmowie z "SE" podkreślił, że Kaczyński operację przeszedł ciężej niż tę, którą miał przed trzema laty.

Brat cioteczny prezesa Kaczyńskiego – Jan Maria Tomaszewski – zapewnia jednak, że polityk czuje się dobrze i nie może doczekać się powrotu do pracy. – Z Jarkiem jest dobrze, rozmawialiśmy niedawno, dowcipkuje sobie – relacjonuje Tomaszewski.

– Nie mogłem pojechać do Jarka, bo chory byłem, ale jest wszystko ok. Jarek już nogami przebiera, że chciałby wyjść i wrócić do pracy, ale chcemy wszystko doprowadzić do końca, żeby z jego zdrowiem było całkiem w porządku – dodał kuzyn polityka.

Kaczyński dokończy objazd

W niedzielę Wyborcza.pl podała, że Jarosław Kaczyński wróci do obowiązków na przełomie stycznia i lutego 2023 roku. Najprawdopodobniej wówczas prezes Prawa i Sprawiedliwości dokończy objazd po Polsce. Trasa została przerwana w związku z pobytem polityka w szpitalu.

Chodzi o zorganizowaną pod hasłem "Dobry rząd na trudne czasy" trasą, podczas której lider PiS spotyka się z wyborcami.

Media przypominają, iż szef partii rządzącej cierpi na dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową stawów. W 2019 roku przeszedł już zabieg wstawienia endoprotezy w kolanie.

Czytaj też:

Dr Anusz: W przyszłym roku PiS czeka wyścig z czasemCzytaj też:

Polacy wskazali najlepszego polityka. Zaskakujące wyniki sondażu