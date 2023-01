"PiS jest partią tolerancji". Morawiecki o tęczowych opaskach w TVP

Nie milkną echa kontrowersji związanych z występem Black Eyed Peas podczas "Sylwestra Marzeń" TVP w Zakopanem. Muzycy pojawili się na scenie w opasach LGBT na ramionach, co wywołało lawinę komentarzy.

Minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro powiedział, że jest zaskoczony działaniami TVP, która pozwoliła na promocję LGBT. Stwierdził też, że tęcza nie jest symbolem miłości i tolerancji, lecz "opresji".

Morawiecki: Nie będziemy cenzurować ekspresji artystycznej

O tęczowe opaski Black Eyed Peas i wypowiedź Ziobry pytany był na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. – My naprawdę nie jesteśmy za tym, żeby ograniczać jakąkolwiek ekspresję artystyczną zespołów, które wykonują swój program i tyle mam do powiedzenia w tej sprawie – oświadczył.

– My w oczywisty sposób dbamy o rodzinę i o to, aby wszystkie wartości bliskie sercom ogromnej większości Polaków były pielęgnowane, ale też jesteśmy bardzo tolerancyjni dla wszystkich, także w tym przypadku. Jeżeli ten zespół, który jednocześnie też bardzo podziękował Polsce za wsparcie dla Ukrainy i te słowa też poszły w świat, zrobił to, co zrobił, to my jesteśmy partią pełną tolerancji, zrozumienia dla różnych środowisk. Na pewno nie będziemy cenzurowali w najmniejszym stopniu ekspresji artystycznej – podkreślił Morawiecki.

Brudziński: Polityków PiS nie obchodzi, kto kogo kocha i jak

Słowa premiera potwierdził europoseł PiS Joachim Brudziński. – Prawo i Sprawiedliwość jest partią wolności. Polityków PiS nie interesuje ani nie obchodzi to, kto jakie ma preferencje – mówił. Przyznał, że nie oglądał "Sylwestra Marzeń", bo spędzał ten czas z rodziną "co prawda nie na Podhalu, tylko w równie pięknym i urokliwym Beskidzie Sądeckim". – Nie czuję się tutaj zaatakowany jakąkolwiek ideologią – dodał.

– Szanujemy każdego człowieka, nieważne są dla nas jego poglądy, wyznanie religijne, orientacja seksualna. Cóż mi do tego, kto kogo kocha i jak kocha? Ja jako polityk jestem zainteresowany tylko tym, żeby ze strony państwa i rządu było realizowane wsparcie dla rodziny, która w konstytucji jest bardzo wyraźnie opisana – podkreślił Brudziński.

Czytaj też:

"Sylwester Marzeń". Telewizja Polska podała wyniki oglądalności