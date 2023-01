1 stycznia, w 114. rocznicę urodzin Bandery, na profilu ukraińskiej Rady Najwyższej na Twitterze pojawił się post ze zdjęciem naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerija Załużnego pod portretem przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN).

Agencja UNIAN zwraca uwagę, że publikacja ta wywołała ostre niezadowolenie w Polsce. "W poniedziałek doszło do rozmowy szefów rządów obu krajów, po której z Twittera Rady Najwyższej zniknął wpis o Banderze" – czytamy.

W materiale cytowany jest poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. – To znak, że Ukraińcy posłuchali naszego głosu. Chcę jasno powiedzieć, że uhonorowanie Bandery, ideologa ukraińskich nacjonalistów, który zamordował na Wołyniu dziesiątki tysięcy Polaków, jest niedopuszczalne ze strony państwa polskiego – powiedział.

Morawiecki chce rozmawiać o gloryfikacji Bandery z premierem Ukrainy

UNIAN informuje, że "do 1944 r. Bandera przebywał w więzieniu i nie mógł osobiście uczestniczyć ani przewodzić ukraińskim powstańcom w tragedii wołyńskiej w 1943 r., ale we współczesnej Polsce zwyczajem jest utożsamianie Bandery z całym ruchem antypolskim lat 30. i 40. XX wieku i obwinianie go za wszystko, co Polska uważa za «straszne ukraińskie zbrodnie»".

Agencja podaje, że Rada Najwyższa Ukrainy usunęła wpis o Banderze "po telefonie z Warszawy" i interwencji polskiego MSZ.

Wczoraj na konferencji prasowej o kult Bandery na Ukrainie pytany był premier Mateusz Morawiecki. – Wobec jakiegokolwiek gloryfikowania czy nawet przypominania o Banderze jesteśmy skrajnie krytyczni, bardzo, bardzo negatywni. W mojej pierwszej po tym, co się stało rozmowie z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem powiem o tym bardzo, bardzo jednoznacznie – zapowiedział szef rządu.

