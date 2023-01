Wzrost poparcia. Dobre wieści dla Hołowni i Konfederacji

"Na które ugrupowanie polityczne oddałaby Pani/oddałby Pan głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?" – takie pytanie postawiono w sondażu pracowni Social Changes. Badanie wykonane zostało na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Zjednoczona Prawica uzyskała poparcie 37 proc. badanych, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z poprzednią falą badań Social Changes. Na Koalicję Obywatelską wskazało 28 procent badanych, a więc bez zmian. Na najniższym stopniu podium znalazła się partia Szymona Hołowni. Chęć oddania głosu na Polskę 2050 deklaruje 11 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 2 pkt proc.

Konfederacja zyskała również 2 punkty i cieszy się poparciem 9 proc. badanych. Lewica traci 1 punkt, i może się pochwalić poparciem 8 proc. badanych. Polskie Stronnictwo Ludowe bez zmian – 5 proc. 1 punkt zyskał Kukiz‘15, na który wskazało 2 proc. badanych. Porozumienie bez wskazań – 0 proc.; poprzednio było to 1 proc. – opisuje serwis.

Deklarowana frekwencja wzrosła o 1 punkt i wynosi 58 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 30 grudnia 2022 do 2 stycznia 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1051 osób.

Najnowszy sondaż DoRzeczy.pl

PiS wygrywa, ale nie ma szans stworzyć sejmowej większości – tak wynika z kolei z sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl.

Zgodnie z deklaracjami respondentów, najwięcej wskazań zebrało Prawo i Sprawiedliwość / Zjednoczona Prawica. Obóz rządzący otrzymał 36,3 proc. głosów. To więcej o 1 pkt. proc. w porównaniu do naszego ostatniego sondażu z grudnia.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska może liczyć na poparcie rzędu 28,8 proc. Największy rywal PiS stracił od ostatniego sondażu 0,6 pkt proc.

Podium zamyka Lewica z wynikiem 10,3 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy ugrupowania. To Polska 2050 Szymona Hołowni, która otrzymała poparcie 9,4 proc. osób biorących udział w badaniu (to więcej o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z naszym listopadowym badaniem). Za Polską 2050 uplasowało się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 6,7 proc. (poparcie bez zmian) oraz Konfederacja również z wynikiem 6,7 proc. (wzrost poparcia o 0,6 pkt proc.).

Kukiz'15 otrzymał 1,5 proc. wskazań (spadek o 0,3 pkt. proc.), a pozostałe partie – 0,3 proc.

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 56 proc.

