Utrudnienia dla kierowców. Jest ostrzeżenie GDDKiA

Według komunikatów, śnieg, deszcz, śnieg z deszczem lub mżawka mogą utrudnić jazdę kierowcom.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że obecnie na sieci dróg krajowych w Polsce pracują 84 pojazdy do zimowego utrzymania. Jednocześnie GDDKiA przekazała, iż wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

Warunki pogodowe w Polsce

Śnieg i śnieg z deszczem występuje aktualnie w województwie kujawsko-pomorskim oraz w województwie pomorskim, natomiast deszcz lub mżawka w województwach: opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim. W związku z tym, GDDKiA zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych w komunikacie województwach – podało w piątek PolskieRadio24.pl.

Ponadto, zdaniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, do końca obecnego długiego weekendu na północnym wschodzie Polski przez całą dobę utrzymywać się będzie temperatura powietrza poniżej zera, a miejscami zalegać będzie pokrywa śnieżna. "W nocy z piątku na sobotę we wschodniej połowie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a miejscami też marznącego deszczu powodujące gołoledź. Miejscami spaść może do około 8 centymetrów świeżego śniegu. Na pozostałym obszarze, za wyjątkiem zachodu, miejscami padać będzie deszcz. Temperatura minimalna od -7°C, -5°C na północnym wschodzie, około 0°C w centrum do 4°C, 5°C na południu i zachodzie" – czytamy w oświadczeniu IMGW. Jak przekazano, od najbliższego poniedziałku można spodziewać się "łagodnej zimy".