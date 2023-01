Duda we Lwowie: Przekażemy Ukrainie kompanię czołgów Leopard

Kancelaria Prezydenta Polski poinformowała, że "rozmowy dotyczą przede wszystkim dalszej pomocy dla Ukrainy w obliczu trwającej rosyjskiej agresji, a także wsparcia prozachodnich integracyjnych aspiracji Ukrainy".

Politycy wydali wspólną deklrację, w której potwierdzono "niezbywalne prawo Ukrainy do obrony swojej suwerenności is integralności terytorialnej. Podkreślili również wolę współpracy w procesie odbudowy Ukrainy po zakończeniu konfliktu".

twitter

– Dziękuję prezydentowi Zełenskiemu i prezydentowi Nausedzie za kolejne spotkanie w formie Trójkąta Lubelskiego, które staje się już tradycją. Ostatnie odbyło się kilka godzin przed wybuchem wojny. Dziś ponownie wspieramy i naradzamy się wspólnie jak pomóc Ukrainie. To prawie rok historii tego wsparcia materialnego - humanitarnego i militarnego, które płynie do Ukrainy. Polska od samego początku realizowała tu aktywną rolę. Byliśmy pierwsi, którzy udzielili Ukrainie spektakularnej pomocy – oznajmił prezydent Duda.

Leopardy dla Ukrainy

Prezydent podkreślił, że rosyjska agresja musi zostać zatrzymana. – To jedno z największych wyzwań dla całego wolnego świata. Wszystkie państwa NATO muszą Ukrainę wspierać. My widzimy tę wojnę na własne oczy. Ukraina nie obroni się bez naszego wsparcia – mówił.

Andrzej Duda potwierdził też, że Polska zamierza przekazać Ukrainie czołgi Leopard.

– Kompania czołgów Leopard dla Ukrainy zostanie przekazana w ramach budowania koalicji międzynarodowej. Taka decyzja jest już w Polsce – poinformował prezydent.

Już wcześniej doradca prezydenta Paweł Szrot zapewniał, że jeśli miałoby dojść do przekazania jakiejś ilości polskich Leopardów, to wyłącznie w ramach szerokiego porozumienia innych państw, "które tymi czołgami dysponują i proporcjonalnie do właśnie tej siły militarnej pancernej, tych wszystkich państw, które w tym porozumieniu będą uczestniczyć".

Czytaj też:

Powinniśmy znać skalę wojskowej pomocy dla UkrainyCzytaj też:

Politico: Polska i Francja naciskają na Niemcy ws. Leopardów dla Ukrainy