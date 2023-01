Warszawa przekaże Kijowowi 60 wagonów metra. Trzaskowski podpisał dokument

Jak poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na służby prasowe Kliczki, dokument został podpisany podczas wizyty w Kijowie prezydentów czterech europejskich stolic – członków Paktu Wolnych Miast, którzy przybyli potwierdzić swoje poparcie i dalszą pomoc dla stolicy Ukrainy.

Jak zaznaczono w komunikacie prasowym, "Warszawa stała się szczególnym centrum logistycznym dla przekazywania do Kijowa pomocy humanitarnej z innych miast i krajów europejskich" – w tym 2,5 tys. ton żywności, środków higieny i leków.

Pakt Wolnych Miast. Co to takiego?

W grudniu 2019 roku włodarze Warszawy, Pragi, Bratysławy i Budapesztu połączyli siły tworząc Pakt Wolnych Miast. Został on podpisany w Budapeszcie podczas spotkania z udziałem czterech burmistrzów – Zdenka Hřiba, Gergelya Karácsona, Rafała Trzaskowskiego i Matúša Vallo. Kijów, którego merem jest Witalij Kliczko, przystąpił do paktu 26 września ubiegłego roku.

Pakt Wolnych Miast zakłada dwojakie działania: związane po pierwsze z kontekstem europejskim i funduszami unijnymi, przejściem na gospodarkę ekologiczną i tzw. Zielonym Nowym Ładem, a po drugie z wartościami demokratycznymi, integracyjnym społeczeństwem i zaangażowaniem obywatelskim. "Ma on także na celu rozwój partnerstwa w obszarze wiedzy z partnerami pozamiejskimi takimi jak zespoły ekspertów (tzw. think-tanki) i instytucjami akademickimi" – informuje warszawski ratusz.

Trzaskowski w Kijowie. Pierwszy raz od wybuchu wojny

W środę Trzaskowski udał się do stolicy Ukrainy wraz z prezydentami Pragi, Budapesztu i Bratysławy. To pierwsza podróż prezydenta Warszawy do Kijowa od momentu wybuchu wojny. Ostatni raz Trzaskowski odwiedził stolicę Ukrainy na kilka dni przed rosyjską inwazją, która trwa od lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w tej części Europy od momentu zakończenia II wojny światowej.