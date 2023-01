Miliony na obchodzeniu sankcji. Dziennikarze ujawniają proceder Jehora B.

Potrójna tożsamość, porwanie i polscy przedsiębiorcy nabici w butelkę. W tle nielegalne omijanie wojennych sankcji. Reporterzy „Magazynu śledczego Anity Gargas" idą tropem ściganego przez Interpol rosyjskiego biznesmena Jehora B., który - jak twierdzą ich rozmówcy - posługuje się danymi osobowymi trzech osób.

Czy biznesmen mógł sfingować własne porwanie? Jak w rzeczywistości wyglądało uprowadzenie biznesmena, który miał porywaczom zapłacić krocie za uwolnienie? Kim naprawdę jest Jehor B. i w jaki sposób, według świadków, zarabia miliony na obchodzeniu sankcji oraz nielegalnym transporcie warzyw i owoców z Europy Zachodniej do Rosji? Czy Jehor B. mógł korumpować rosyjskich urzędników? Dlaczego na nielegalnym procederze najwięcej tracą polscy producenci warzyw i owoców, a zyski trafiają do firm z Niemiec oraz krajów Beneluksu? Jak to możliwe, że Jehor B. wciąż jest bezkarny?

