Kierowała autobusem pod wpływem alkoholu. Policji tłumaczyła, że nic nie piła

Policjanci zatrzymali kobietę kierującą autobusem linii 108 na pętli autobusowej przy ulicy Massalskiego w Kielcach. Do zatrzymania doszło w wyniku anonimowego zgłoszenia osoby, która podejrzewała, iż kierowca nie jest trzeźwa.

– Ponad promil alkoholu w organizmie miała 35-letnia kobieta, kierująca autobusem miejskim. Została zatrzymana w czwartek (12 stycznia) rano na os. Ślichowice w Kielcach – mówi cytowana przez Radio Kielce mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji.

Nikomu nic się nie stało

Kobieta zaprzeczyła, że spożywała alkohol. Pobrano jej krew do badań, a w dalszą podróż wyruszył już inny kierowca. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji przekazało, że prowadzone są wyrywkowe kontrole trzeźwości kierowców, jednak akurat przyłapana na gorącym uczynku kobieta nie została takiej kontroli poddana.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w trakcie swojego kursu kobieta wiozła jednego pasażera. Kurs rozpoczęła około godz. 5. Po interwencji policji w dalszą podróż wyruszył inny kierowca. – Na tę chwilę 35-latka będzie odpowiadać za jazdę pod wpływem alkoholu. W sprawie będzie prowadzane postępowanie prokuratorskie, kobieta może usłyszeć inne zarzuty – przekazała mł. asp. Perkowska-Kiepas.

Jaka kara za jazdę pod wpływem?

Za jazdę w stanie nietrzeźwości (stężenie wyższe niż 0,5 promila alkoholu we krwi), może grozić: kara więzienia, zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi od 1 roku do 15 lat, kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej), 15 punktów karnych.