Spacer i obiad z Tuskiem. Szef PO włącza się w aukcję WOŚP

"Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znowu rozgrzewa nasze serca. Zachęcam do licytacji wspólnego spaceru i obiadu w moim ukochanym Gdańsku. Pomagajmy wspólnie, do końca świata i jeden dzień dłużej!" – apeluje Tusk na Twitterze.

W opisie aukcji czytamy: "Jak co roku, do orkiestrowych aukcji internetowych zaprosiliśmy znane osoby. Zwróciliśmy się ze specjalną prośbą do ludzi z życia publicznego, muzyków, aktorów, sportowców, a także tych, którzy dali się poznać dzięki swojej pracy na rzecz innych, o przekazanie jakiegoś przedmiotu na rzecz 31. Finału WOŚP. W tym roku gramy pod hasłem: „Żyj zdrowo w zdrowym świecie”. Chcemy wygrać z sepsą - zagramy dla wszystkich, małych i dużych. Odzew na nasz apel okazał się bardzo szeroki, a do Fundacji zaczęły napływać wyjątkowe przedmioty od wyjątkowych ludzi".

Donald Tusk zaoferował wspólny spacer i obiad w Gdańsku. To jednak nie wszystko. "Przewodniczący Donald Tusk opowie o swoim rodzinnym mieście i przekaże zwycięzcy książkę z dedykacją. To będzie idealna okazja, aby porozmawiać o tym, co w Polsce powinno być najważniejsze" – wskazano. Spotkanie odbędzie w "kultowej gdańskiej restauracji".

31. finał WOŚP odbędzie 29 stycznia pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!".

30. finał WOŚP z kolejnym rekordem. Owsiak: Mam ogromna wiarę

30 stycznia 2022 r. odbył się jubileuszowy finał wydarzenia. Hasłem przewodnim wydarzenia było "Przejrzyj na oczy", a wolontariusze zbierali pieniądze na wsparcie okulistyki dziecięcej.

Jerzy Owsiak podsumował za pośrednictwem mediów społecznościowych 30. finał WOŚP. Wiadomo, że kwota deklarowana, którą udało się zebrać, to 136 282 325 złotych (o niemal 10 mln zł więcej niż w roku 2021).

