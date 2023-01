Opieszałość Niemiec i kłótnie opozycji. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Miniony tydzień był świadkiem wielu ważnych wydarzeń, zarówno w kraju, jak i na świecie. Zebraliśmy je dla Państwa w naszym subiektywnym podsumowaniu tygodnia, któremu towarzyszy unikalny rysunek Cezarego Krysztopy.

Narada w Ramstein. Opieszałość Niemiec

– Nie ma jednolitego podejścia do kwestii (przekazanie Ukrainie czołgów - red.) Leopard. Wrażenie, że mamy zwartą kolację, a tylko Niemcy stoją na przeszkodzie jest mylne – komentował szef MON Niemiec, podczas szczytu w bazie wojskowej Ramstein. W rozmowie z mediami Boris Pistorius poinformował też, że zlecił kontrolę czołgów Leopard w Niemczech. – Nie oznacza to wiele – jest to ewentualne przygotowanie do ewentualnej decyzji o przekazaniu czołgów – stwierdził polityk.

Jak podkreślił szef resortu obrony Niemiec, Berlin rozważa obecnie wszystkie "za" i "przeciw" przekazania czołgów. – Musimy podejść do tego bardzo ostrożnie i uważnie, zważając na to, jakie mogą być konsekwencje tego konfliktu dla kogokolwiek – mówił Pistorius.

Opozycyjne targi ws. wspólnej listy

Opozycja prawdopodobnie nie stworzy jednej listy na wybory parlamentarne, czego oczekiwał Donald Tusk. Szef PO zapowiedział, że w sobotę 21 stycznia chce poznać ostateczną decyzję Szymona Hołowni ws. ewentualnego utworzenia wspólnej listy.

Wcześniej o tym, że Polska 2050 szykuje się do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych mówiła wiceprzewodnicząca tej formacji Paulina Hennig-Kloska.

Davos. Sukces Polski

"Prezydent Andrzej Duda jest jednym z najbardziej rozchwytywanych rozmówców. Drzwi Domu Polskiego się nie zamykają" – opisywała niemiecka prasa. W tym tygodniu w szwajcarskim Davos odbyło się Światowe Forum Ekonomiczne.

Dziennikarze Deutsche Welle ocenili wydarzenia w ramach Domu Polskiego w Davos. W dyskusjach uczestniczyli między innymi premier, minister finansów, minister cyfryzacji i liczni przedstawiciele biznesu. "Nowocześni, otwarci i pewni siebie – tak prezentują się w Davos, a Dom Polski odzwierciedla to w najlepszy sposób" – uważają komentatorzy niemieckiej prasy.

Status tzw. neosędziów. Jest bardzo ważne orzeczenie TSUE

TSUE uznaje za niedopuszczalne pytania prejudycjalne zmierzające do ustalenia nieistnienia stosunku służbowego sędziów Sądu Najwyższego.

"Postanowieniem z 22 grudnia 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niedopuszczalne dziewięć wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, z którymi wystąpił Sąd Najwyższy - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych postanowieniami z dnia 15 lipca 2020 r. w postępowaniach z powództw o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego" – czytamy na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

Tajemniczy nurkowie z Hiszpanii w Zatoce Gdańskiej

Nie milkną spekulacje dotyczące mężczyzn, którzy nurkowali nocą w Bałtyku, rzekomo w poszukiwaniu bursztynu. "Rzeczpospolita" ustaliła, że Hiszpanie mieli działać w ramach przestępczej struktury rozpracowywanej przez służby międzynarodowe.

Według źródeł dziennika, "to bardzo poważna sprawa natury kryminalnej, dotyczy bardzo groźnych przestępców, i ze szpiegostwem i dywersją nie ma nic wspólnego". Gazeta podaje, że nurkowie byli pod niejawną obserwacją służb, każdy ich ruch był monitorowany i śledzony. "Stąd zadziwiające zachowanie strony polskiej, która od kilku dni milczy w sprawie" – czytamy.

Rząd przekonuje, że nurkowie nie stanowili zagrożenia dla bezpieczeństwa RP.

TOP5 portalu DoRzeczy.pl

1. "Polska duda ogłosiła". Miedwiediew wściekły na polskiego prezydenta

2. Zełenski ma wątpliwości, czy Putin żyje. Kreml odpowiada

3. Kto wygra wybory? Oto najnowszy sondaż

4. Propagandysta Putina wpadł w furię. "Musimy wysłać wojska na Berlin"

5. Polskie Leopardy dla Ukrainy. Cejrowski: Patrzę na nasz interes. Lisicki: Trzy argumenty przeciw

A na koniec unikalny rysunek Cezarego Krysztopy.