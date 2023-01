Jak działają sądy? Polacy nie mają wątpliwości

Reforma wymiaru sprawiedliwości była jednym z głównych postulatów, z którymi Prawo i Sprawiedliwość (wraz ze swoimi koalicjantami – Porozumienie i Solidarną Polską) szło do wyborów.

Po siedmiu latach zmian, prowadzonych pod kierownictwem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, Polacy nie są jednak zadowoleni z funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Jak funkcjonują polskie sądy?

W badaniu SW Research dla "Rzeczpospolitej" ankietowanym zadano pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem sądy w Polsce działają dziś lepiej niż przed 2015 r.?".

Większość ankietowanych – aż 52,8 proc. badanych – wybrało odpowiedź "nie", a przeciwnego zdania jest zaledwie 8,6 proc. respondentów.

Zdaniem 18 proc. badanych sądy działają tak samo jak przed 2015 rokiem, a 20,6 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 stycznia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Morawiecki o KPO: Wymiar sprawiedliwości jest blokadą

W Zjednoczonej Prawicy od miesięcy narasta spór między ministrem Zbigniewem Ziobro a premierem Mateuszem Morawieckim ws. unijnych funduszy z KPO, a jednym z elementów tego sporu są właśnie zmiany w systemie sądownictwa.

– Komentatorzy mieszają tutaj kilka wymiarów, kilka wątków. Mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo słabo funkcjonującym wymiarem sprawiedliwości. Ja z tą tezą się zgadzam, nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, od 5 do 10 lat widzę to wyraźnie, że wymiar sprawiedliwości jest kulą u nogi gospodarki polskiej – mówił pod koniec grudnia premier.

–Jak również całego systemu społecznego i niestety nie udało się zmienić tak wymiaru sprawiedliwości, aby ten wymiar sprawiedliwości funkcjonował bardziej efektywnie, ba bardziej sprawiedliwie, mocno nad tym ubolewam, że tutaj osoby odpowiedzialne za to nie były w stanie zbudować odpowiedniego systemu, aby tak się stało – dodawał premier.

