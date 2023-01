Polskie filmy nominowane do Złotych Malin

Produkcje Tomasza Manziesa i Barbary Białowąs na podstawie książek Blanki Lipińskiej otrzymały nominacje w kategorii: Najgorszy Remake/Sequel/“Przeróbka“ oraz Najgorsza Ekranowa Para. Co ciekawe, druga nominacja nie odnosi się do aktorów grających w filmach, ale do obu tytułów, ponieważ zostały one wydane w tym samym roku. Ich wątpliwa jakość dała jurorom pretekst do nominowania ich jako najgorszą ekranową "parę" 2022 roku.

Kolejna nominacja

Pierwsza część trylogii "365 dni", zekranizowana w 2020 roku, okazała się być bardziej "kasowym" obrazem, ponieważ rok temu otrzymała aż 6 nominacji. Statuetkę udało się zdobyć tylko w kategorii "Najgorszy scenariusz".

– Dzień dobry moi kochani, to będzie piękny dzień. Gdy my spaliśmy, kapituła Złotych Malin ogłosiła wyniki. Miałabym inną minę pewnie, gdybym wygrała w głównej kategorii, czyli najgorszy film – poinformował swoich fanów Blanka Lipińska na Instagramie po ogłoszeniu wyników głosowania w 2021 roku.

– Ale nie martwcie się i tak wygrałam w jednej, co stanowi rekord w tym kraju, ponieważ nigdy nikt z Polski ani nie był nominowany do tej nagrody, ani tym bardziej tej nagrody nie wygrał. Chyba nawet nikt spoza Hollywood nie był, także jest to duży sukces produkcji polskiej – dodała pisarka.

Złote Maliny

Największym "zwycięzcą" nominacji okazał się film "Blondynka" opowiadający o życiu Marlin Monroe. Obraz spolaryzował krytyków nieuzasadnionymi scenami nagości, przemocą seksualną i "pozornie antyaborcyjnym stanowiskiem". Film zdobył osiem nominacji, w tym tę za najgorszy film oraz dla najgorszego reżysera (Andrew Dominik) i za najgorszy scenariusz.

Złote Maliny – w skrócie Razzies – to coroczne nagrody przyznawane w głosowaniu, w którym bierze udział jury złożone z ok. 1000 członków (widzów oraz członków branży filmowej). Członkowie gremium wybierają najgorsze filmy minionego roku. Laureatów obecnej, 43. edycji nagród poznamy 11 marca, w noc przed rozdaniem Oscarów.

