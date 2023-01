"Szkoła wolna od smartfonów”. Centrum Życia i Rodziny apeluje do resortu nauki

Aż 40 proc. nastolatków uważa, ze ich życie bez telefonu byłoby puste. Jednocześnie młodzi cierpią z powodu licznych negatywnych konsekwencji nadużywania Internetu. Przemęczenie, zaburzenia koncentracji, stany depresyjne, obniżenie zdolności interpersonalnych, uzależnienia od gier czy pornografii - to tylko niektóre spośród nich.

Centrum Życia i Rodziny apeluje do Ministra Edukacji i Nauki o interwencję w tej sprawie. Petycję można podpisać za pośrednictwem strony szkolabezsmartfonow.pl.

Negatywne konsekwencje

Eksperci wskazują, że nadużywanie internetu i ciągłe użytkowanie smartfonów powoduje u dzieci i młodzieży szereg negatywnych konsekwencji. Aż 28 proc. nastolatków deklaruje zawroty głowy lub pogorszenie wzroku; 35 proc. nastolatków przyznaje, że odczuwa przemęczenie i niedostatek snu. Inne problemy to zaburzenia koncentracji i uwagi, obniżenie zdolności interpersonalnych i umiejętności językowych, nadpobudliwość ruchowa, rozdrażnienie, stan lękowe i depresyjne a także uzależnienie od pornografii gier czy mediów społecznościowych.

Naprzeciw tym problemom wychodzi Centrum Życia i Rodziny, które przygotowało apel do szefa MEiN o wprowadzenie przepisów zakazujących używania przez dzieci smartfonów w szkołach.

Na stronie internetowej https://szkolabezsmartfonow.pl inicjatorzy przedsięwzięcia wskazują na konieczność walki z cyfrowym nałogiem i troskę o zdrowie i bezpieczeństwo polskich uczniów. „Apelujemy do Ministra Edukacji Narodowej o wprowadzenie zakazu używania przez uczniów polskich szkół urządzeń elektronicznych m.in. smartfonów i smartwatchów” – czytamy na stronie z petycją.

Zachodnie regulacje

Inicjatorzy powołują się na szereg regulacji funkcjonujących aktualnie we Francji, Włoszech czy Australii. Tam zakazano m.in. używania smarfonów podczas lekcji, ale również m.in. na korytarzach szkolnych, stołówkach czy na boiskach. Eksperci wskazują na badania naukowe, które pokazują silny stopień uzależnienia dzieci od smartfonów i negatywne konsekwencje dla rozwoju i zdrowia dziecka trwania w tym „wirtualnym nałogu”.

„Szkoła jest miejscem zdobywania wiedzy i rozwijania talentów, dlatego powinna zapewniać uczniom warunki do należytego skupienia uwagi. Nie jest to możliwe, gdy silne bodźce generowane przez smartfony lub smartwatche odciągają uwagę uczniów od przedmiotu zajęć. Pogłębia to trudności związane z przyswajaniem wiedzy i nabywanych umiejętności” – czytamy w petycji do Ministra Edukacji i Nauki, dostępnej na stronie https://szkolabezsmartfonow.pl.Centrum Życia i Rodziny wskazuje, że konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych działań, aby ryzyko szkodliwego wpływu użytkowania urządzeń elektronicznych na zdrowie dzieci, zredukować do minimum. „Przykład innych państw pokazuje, że wprowadzenie takich rozwiązań jest możliwe i przynosi pożądane rezultaty” – konkludują inicjatorzy akcji „Szkoła wolna od smarfonów!”.

Czytaj też:

"Wychowuje do cnót". Marcin Perłowski o katolickiej edukacji domowej