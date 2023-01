Spór o Leopardy. Błaszczak: Niemcy otrzymali nasz wniosek

"Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy!" – napisał na Twitterze wicepremier Mariusz Błaszczak.

Z ostatnich doniesień medialnych wynika, że Berlin nie będzie blokował decyzji Polski o wysłaniu czołgów na Ukrainę.

W niedzielę w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI szefowa niemieckiego resortu spraw zagranicznych Annalena Baerbock poinformowała, że Niemcy nie będą się sprzeciwiać, jeśli Polska wyśle czołgi Leopard 2 na Ukrainę.

Nasz kraj, podobnie jak wiele innych państw członkowskich NATO, od wielu tygodni naciska na Republikę Federalną Niemiec w sprawie przekazania czołgów Leopard na terytorium ukraińskie.

Müller: Presja ma sens

W poniedziałek w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info Piotr Müller stwierdził, że najnowsze oświadczenie Baerbock pokazuje, iż "presja dyplomatyczna ma sens". – Pamiętam, gdy dosłownie dwa czy trzy dni po wybuchu wojny byliśmy wraz z premierem Mateuszem Morawieckim w Berlinie u kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Wtedy też był gigantyczny opór Niemiec na jakąkolwiek pomoc. Pamiętamy słynne pięć tysięcy hełmów z Niemiec – powiedział.

Zdaniem rzecznika prasowego polskiego rządu, nastąpiła stopniowa zmiana polityki niemieckiej, aczkolwiek nadal wymaga ona "ogromnej korekty".

Polityk Prawa i Sprawiedliwości poinformował, iż formalnie rząd dopiero będzie kierować wniosek w sprawie Leopardów. – Pamiętajmy o tym, że chcemy to zrobić w ramach koalicji państw i na to liczymy, ale najpierw rozmowy dyplomatyczne – oznajmił Müller. – To ważny gest i go wykonamy na pewno w najbliższych dniach. Formalna prośba zostanie skierowana, ale chcemy to zrobić wspólnie – dodał.

