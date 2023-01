Test "Do Rzeczy": Huawei Freebuds 5I

Minimalistyczne wzornictwo słuchawek powinno trafić w gust każdego użytkownika. Są smukłe, lekkie (każda waży ok. 5 g), filigranowe (ich wymiary to 30,9 mm x 21,7 mm x 23,9 mm) i – co najważniejsze – dobrze trzymają się uszu. Wykonane z tworzywa sztucznego niewielkie etui ładujące (ważące ok. 34 g) przypomina spłaszczone jajo. Słuchawki i etui dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej i niebieskiej, z czego dwie ostatnie zostały zaprojektowane tak, aby przypominały strukturę kamienia. Wygląda to dość oryginalnie i może się podobać. Wszystko dobrze wykonane i spasowane. Huawei FreeBuds 5i współpracują z każdym systemem operacyjnym (Android, iOS oraz HMS). Łączenie poprzez Bluetooth przebiega szybko i sprawnie. Bardzo dobrze sprawuje się również funkcja jednoczesnego sparowania z dwoma urządzeniami (tzw. multipoint). Sterowanie głośnością (za pomocą przeciągania palcem po słuchawce) działa bardzo dobrze. Sprawdza się też system aktywnej redukcji hałasu ANC (do 42 dB).