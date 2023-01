Świat bez klamek. O polskim rozbiorze Ukrainy

Doprecyzowała, że powiedział o tym sam były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Niestety, tym razem Rosjanie nie kłamią. Sikorski naprawdę coś takiego zasugerował w rozmowie z Radiem Zet

Kościół kocha LGBT?

Kościół anglikański oficjalnie przeprosił osoby LGBT+. W liście otwartym napisanym przez biskupów (jest częścią raportu, który zostanie niebawem przedstawiony Synodowi Generalnemu w Londynie) można przeczytać: „Nie kochaliśmy Was tak, jak kocha Was Bóg, a to jest głęboko złe”. Biskupi przeprosili tych, którzy spotkali się w Kościele z „homofobiczną reakcją”.