"Jajnik ziemi" lub "wagina ziemi". Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

No dobra, macie nas, my też zaoszczędziliśmy na jachcie, ale dzięki temu kupiliśmy ostatnio cukier i zatankowaliśmy za dyszkę. No, a wracając do mindsetu, to pod tym kątem musimy rozpatrywać kolejne alarmujące zjawisko, a mianowicie to, iż gdzieś połowa Polek i Polaków w wieku 25–34 lata wciąż mieszka ze swoimi osoborodzicami.

Of kors nie chodzi nam o to, iż nie są samodzielni – skoro rodzice zdecydowali się na dzieci, to of kors mają obowiązek je utrzymywać i spełniać ich życzenia, a także odpowiadać za to, iżby miały gdzie mieszkać.